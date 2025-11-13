Они известны как искусные пловцы, легко преодолевающие большие расстояния под водой и даже ныряющие, чтобы преследовать добычу под поверхностью.

Для одного вида кошачьих реки среднего размера, водно-болотные угодья и мангровые заросли стали родной территорией. Об этом пишет IFLScience.

Отмечается, что кошка-рыболов обосновалась в водной среде, получив своё название благодаря удивительной способности плавать на большие расстояния и преследовать добычу под водой.

Она немного крупнее домашней кошки и развила множество особенностей, которые помогают ей жить в воде, включая значительно более плотное телосложение, более короткие ноги, более короткий хвост и полуперепончатые передние лапы. Ее двухслойная шерсть помогает ей чувствовать себя в воде: густой подшёрсток сохраняет тепло и сухость, а слой длинных остевых волос придаёт кошке окраску и характерный пятнистый рисунок.

Интересно, что ее вокализация столь же любопытна, как и ее привычки: хихикание, полоскание горла, лай и даже кряканье, похожее на кряканье утки. Возможно, эти кошки перенимают опыт у своих водоплавающих соседей.

Где обитают и чем питаются кошки-рыболовы

Кошка-рыболов (Prionailurus viverrinus) - вид полуводных диких кошек, обитающий в Южной и Юго-Восточной Азии. Известны места обитания: Шри-Ланка, Бангладеш, Западная Бенгалия в Индии и пояс Тераи-Дуар в предгорьях Гималаев в Индии и Непале.

Примерно три четверти их рациона составляет рыба, хотя известно, что они также питаются моллюсками, птицами, земноводными, мелкими рептилиями, грызунами и, в редких случаях, детенышами.

Важно, что некоторые другие представители семейства кошачьих, такие как тигры, львы и пантеры, иногда ныряют, но кошки-рыболовы - настоящие мастера полуводных водно-болотных угодий Южной и Юго-Восточной Азии. Они известны как искусные пловцы, легко преодолевающие большие расстояния под водой и даже ныряющие, чтобы преследовать добычу под поверхностью.

Однако водные ландшафты - не единственное их пристанище. Исследование 2024 года показало, что этот вид также умеет лазать по деревьям, взбираясь на 8-метровые деревья, чтобы разорять гнёзда водоплавающих птиц и поедать их птенцов. Считается, что они переходят на этот способ охоты в сезоны дождей, когда интенсивные муссоны делают рыбалку трудной, опасной или невозможной.

Находятся ли под угрозой исчезновения кошки-рыболовы

Отмечается, что из-за своей тесной связи с водой кошки-рыболовы находятся под угрозой исчезновения из-за потери водно-болотных угодий, болот и мангровых зарослей. В Красном списке МСОП этот вид классифицируется как "уязвимый" к вымиранию, и отмечается сокращение его глобальной популяции.

Они также вступают в прямой конфликт с человеком. Известные как прожорливые хищники, способные искусно охотиться как на рыбу, так и на птиц, эти дикие кошки часто изгоняются или уничтожаются сообществами, зависящими от водно-болотных угодий и их фауны. Мунтасир Акаш, доцент Университета Дакки в Бангладеш, заявил:

"Мониторинг сообщений в СМИ о конфликтах между людьми и кошками-рыболовами показывает, что каждые две недели в стране происходит новый конфликт. Поэтому усилия по их сохранению должны быть приоритетными, а все варианты эффективного смягчения последствий должны быть научно оценены. Стабильная популяция колоний водно-болотных птиц может стать выгодным вариантом для водно-болотных угодий, кошек-рыболовов и местного населения".

