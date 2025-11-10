Некоторые легенды гласят, что если ай-ай укажет на вас своим пальцем, это знак приближения смерти.

На Мадагаскаре обитает необычное млекопитающее, которое по праву может считаться самым странным приматом в мире – мадагаскарская руконожка, или ай-ай. В малагасийском фольклоре эти ночные животные часто считаются предвестниками несчастья. Так, некоторые легенды гласят, что если ай-ай укажет на вас своим пальцем, это знак приближения смерти. Портал discoverwildlife.com рассказал, что известно об этом необычном животном и действительно ли оно такое пугающее.

Ай-ай - что это за вид?

Ай-ай впервые открыли и описали в 1788 году. Изначально животное было классифицировано как белкоподобный грызун на основе его внешнего вида. Лишь около 100 лет спустя ай-ай был окончательно признан приматом и лемуром.

Какого размера ай-ай?

Длина ай-ай от носа до кончика хвоста составляет 74–90 см, причём хвост составляет более половины длины животного, а вес — примерно 2–2,5 кг.

Как выглядят ай-ай?

Как и у грызунов, передние зубы (резцы) растут у них непрерывно на протяжении всей жизни. Уши массивные, подвижные и кожистые, напоминающие уши крупной летучей мыши. Их передние конечности имеют когтистые пальцы и скелетноподобный средний палец. Добавьте к этому широко расставленные, пронзительные оранжевые глаза, грубую, лохматую черную шерсть и длинный, пушистый хвост, и в целом получается нечто, напоминающее помесь ведьминого кота и гремлина.

Где обитают ай-ай?

Ай-ай встречаются только на Мадагаскаре. Они ведут исключительно ночной образ жизни, преимущественно черного цвета. Как рассказывает исследователь Элеонора Стерлинг, днём они спят высоко в кронах деревьев в гнёздах, сделанных из переплетённых веток, свежих и опавших листьев. Гнезда могут быть заняты в течение нескольких дней, но в них наблюдается высокая текучесть кадров, и разные особи часто используют одно и то же гнездо в разных случаях.

Чем питаются ай-ай?

Они всеядны, хотя личинки насекомых и орехи иногда составляют 90% их рациона. Ай-ай охотится за личинками жуков в гниющей древесине и использует свой костлявый средний палец (третий палец), чтобы извлечь их. Средний палец на каждой руке не только чрезвычайно тонкий, но и невероятно гибкий и может вращаться на 360 градусов.

В отличие от других пальцев, он сочленяется с помощью шаровидного сустава. У ай-ай также необычно большой мозг относительно размера тела, что является следствием сложной координации рук, глаз и слуха, которая им необходима.

Как размножаются ай-ай?

Самки начинают размножаться в возрасте трёх-четырёх лет, а интервал между рождением потомства составляет три года. Детёныши долгое время остаются с матерью, что позволяет им освоить сложные методы добычи пищи, необходимые для выживания.

Сколько живут ай-ай?

Продолжительность их жизни составляет от 10 до 23 лет.

Какой природоохранный статус у ай-ай?

Ай-ай относят к исчезающим видам, численность популяции сокращается.

