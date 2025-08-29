Некоторые коты могут отходить довольно далеко от дома.

Если кошка живет не в квартире, где она заперта 24/7, а, например, в частной усадьбе со свободным доступом на улицу, значительную часть времени она будет проводить вне дома. Клэр Стейрс, сертифицированный специалист по поведению кошек, на страницах Pets Radar объяснила, почему коты уходят из дома, и как далеко они могут заходить в своих странствиях.

Стейрс в частности ссылается на исследование, в котором ученые с помощью GPS-трекеров проверили, как далеко способны заходить домашние коты.

Оно показало, что большинство пушистиков ограничивают свои путешествия радиусом до 200 метров от дома, но некоторые преодолевают довольно значительные расстояния - иногда более 1,6 км. При этом большое значение имеет характер окружающей территории и плотность популяции котов на местности: сельские коты ходят значительно дальше, чем коты, живущие в городах.

Самки обычно имеют меньшие ареалы, чем самцы, особенно некастрированные, чья территория обычно пересекается с ареалом нескольких самок, потенциальных партнерш для размножения.

В целом эксперт выделяет следующие причины, по которым коты отходят от дома:

Поиск пары . Нестерилизованные кошки гораздо чаще путешествуют, чем стерилизованные. Повышенный уровень половых гормонов и сильный инстинкт размножения могут спровоцировать бродяжническое поведение. Инстинкт охотника . Природный инстинкт кошки к охоте на добычу или поиску пищи побуждает ее исследовать новые территории. Хищническое и поисковое поведение не только удовлетворяет ее пищевые потребности, но и обеспечивает физическую и умственную стимуляцию. Поиски безопасности . Если кошка чувствует себя в определенной опасности дома (например из-за появления собаки или другого кота), она может блуждать в поисках более тихого и безопасного места. Инстинкт исследователя . Кошки от природы являются очень любознательными существами. Путешествия удовлетворяют потребность их ума в исследовании мира вокруг. Этот природный инстинкт позволяет котам открывать новые охотничьи угодья и новые безопасные укрытия. Контроль своей территории. Коты могут проводить значительную часть своего времени, "патрулируя" границы своей территории. Они обозначают мочой границы своего ареала, чтобы предупредить других котов, что здесь уже чужая территория.

Если вы не хотите, чтобы ваш пушистик долго бродил по окрестным полям и лесам, стоит обеспечить ему комфортные условия проживания дома, говорит специалист. Это в частности означает достаточное количество и разнообразие пищи, а также отсутствие опасностей (с кошачьей точки зрения). Кроме того, стерилизованные коты и кошки имеют по крайней мере на одну важную причину для путешествий меньше - они не ищут партнера для размножения.

Стоит добавить, что ради собственного спокойствия вы можете повесить на кота микрочип, по которому вы сможете легко отслеживать место пребывания пушистика на местности.

