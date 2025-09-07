Птицы улетели от русских дронов в Румынию.

В Национальный природный парк "Тузловские лиманы", что в Одесской области, неожиданно вернулись редкие розовые фламинго, которые недавно улетели из заповедника из-за войны. Об этом сообщил доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев.

"Последние несколько дней после мощных прилетов и страшных шумов войны в наших краях розовые фламинго полностью исчезли из нацпарка. Мы сразу подумали, что они уже полностью покинули наши Тузловские лиманы и улетели далеко на Юг. Несколько дней поиска по всем лиманам не дали результатов", - рассказал ученый.

По его словам, из-за шумов войны - взрывов, пролета дронов - фламинго покинули заповедные лиманы, которые их очень устраивают благодаря соответствующим природным условиям, в том числе еде. После этого птиц видели в соседней Румынии в Добрудже, где они находились несколько дней.

Видео дня

"И вот, вышел я вчера на рассвете на маршрут для мониторинга побережья Черного моря и около 6 часов утра вижу вдали на горизонте над морем большие стаи фламинго. Они возвращались к нам - летели со стороны Румынии, пересекли песчаную пересыпь в нацпарке и сделали посадку на лимане Алибей. Будем надеяться, что они еще задержатся в нашем нацпарке, хотя война очень негативно влияет на их жизнь и воспроизводство..." - констатировал Русев.

Что известно о розовых фламинго, которые живут на "Тузловских лиманах"

Напомним, в 2023 году розовые фламинго впервые загнездились на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы", в Одесской области. В этом году редкие птицы пытались вывести потомство, но из-за войны это не удалось.

Доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев рассказал, что птицы формировали на разных лиманах в нескольких местах колонии для гнездования, однако не смогли успешно вывести птенцов. При этом на территории заповедника находилось 1500 взрослых птиц. В прошлом году гнездование тоже было неудачным - 400 "домов" фламинго были разрушены из-за влияния войны.

Вас также могут заинтересовать новости: