После удара по порту 'Черноморск' по морю курсирует масляное 'пятно': эколог озвучил масштабы

Это уже третий крупный разлив масла в Одесской области за неполные два года.

В результате удара, нанесенногои РФ 26 апреля по порту "Черноморск", был разрушен резервуар с подсолнечным маслом объемом 6 тысяч тонн - его часть попала в Черное море, что может привести к массовой гибели птиц, редких морских коньков и т. д. Об этом рассказал руководитель общественной организации "Зеленый лист", биолог Владислав Балинский.

По его словам, по состоянию на 27 апреля, согласно спутниковым снимкам, в Черном море было зафиксировано "пятно" подсолнечного масла площадью 40 кв. километров. Как пояснил УНИАН эколог, эта площадь указана без учета загрязнения в Сухом лимане - водоеме, расположенном недалеко от Одессы, который соединяется с морем судоходным каналом. На правом берегу этого лимана находится морской торговый порт "Черноморск", на левом - паромная переправа.

По словам Балинского, пятно продолжает движение, которое зависит от направления ветра, и загрязнение может увеличиться в размерах.

"Разлив в порту "Черноморск" - уже третий крупный разлив нефти в Одесской области за неполные два года. Я знаю, что будет дальше, потому что мы уже это проходили...", - сказал специалист

Он напомнил, что после разлива, который после удара РФ произошел в порту "Южный" в Одесской области в декабре 2025 года, неравнодушные люди собрали на побережье 300 пострадавших пернатых и отвезли в зоопарк. Однако выжили единицы. Всего тогда из-за разлива масла погибло более 5 тыс. птиц. Эколог рассказал:

"Растительное масло разрушает перья иначе, чем мазут - процесс, судя по всему, необратим. Оно, судя по всему, опаснее, потому что мазут отмывается, а масло, вероятно, разрушает структуру пера глубже… Склеивает перья, уничтожает теплоизоляционные свойства - птица тонет и замерзает в любой воде... Растительное масло не отравляет воду - не токсично в классическом смысле. Однако через несколько недель под воздействием солнца, кислорода и соли она полимеризуется и оседает на дно. Накапливается в углублениях между каменными грядами - там, где зимуют морские коньки, где растут мидийные банки".

Мидии, добавляет он, поглощают загрязнения посредством фильтрации, морские коньки в состоянии зимнего оцепенения, вероятно, задыхаются, когда под воздействием шторма масляная масса блокирует их жабры. Биолог пояснил, что это - его предположение, сделанное в полевых условиях, и требующее лабораторного подтверждения.

По словам Балинского, сейчас, после удара РФ по порту "Черноморск", очень трудно делать какие-либо прогнозы, но можно обозначить наиболее вероятные риски.

"Это - не прогноз, а ориентиры для наблюдения", - подчеркнул специалист.

В частности, по его мнению, в ближайшие недели наибольшая угроза касается птиц. Ведь конец апреля и май - пик весенней миграции, начало гнездования, а нагонный ветер уже несет загрязненную воду к берегу. Первые загрязненные особи, вероятно, появятся в ближайшие дни.

В течение двух-четырех месяцев, говорит Балинский, будет происходить физический процесс полимеризации нефти и оседания на дно. Насколько это коснется бентосных биоценозов (организмов, населяющих морское дно) Одесского залива - зависит от объема того, что реально попало в море, а также - от гидродинамических условий.

Уже осенью 2026 года - зимой 2027-го, из-за штормов, которые "перетрут" донные отложения, могут негативно повлиять на таких существ, как морские коньки, предполагает эколог.

Он обнародовал снимок со спутника, который зафиксировал, как выглядит загрязнение, по состоянию на 27 апреля.

Что говорят власти

Загрязнение также подтвердили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа. Согласно сообщению, из-за повреждения инфраструктуры морского торгового порта "Черноморск" во время пожара разрушен резервуар с подсолнечным маслом объемом 6 тысяч тонн.

Службы Черноморского филиала государственного предприятия "АМПУ" оперативно локализовали последствия аварии, уверяют в инспекции. В частности, на территории установлены барьеры для сдерживания растекания, перекрыта дождевая канализация, чтобы не допустить попадания остатков продукции в воду.

"Загрязнение почв не зафиксировано, поскольку участок имеет бетонное покрытие. В то же время установлена утечка масла в акваторию порта. На поверхности воды образовалось пятно ориентировочным размером 400 на 200 метров. Для его сдерживания развернуты боновые заграждения", - заявили в государственной инспекции.

В настоящее время отобраны пробы морской воды для лабораторных исследований.

Удары РФ по Одесской области

Как писал УНИАН, в ночь на 26 апреля армия РФ нанесла удар с помощью дронов по Одесской области - пострадал человек, повреждена гражданская и портовая инфраструктура. В частности, на территории порта повреждено технологическое оборудование, резервуары с маслом и грузовой транспорт.

Напомним, в декабре 2025 года из-за массированных атак РФ по порту "Южный" в Черное море попали тонны растительного масла. В морской воде оно образует пленку на поверхности, которая ограничивает доступ кислорода и света для морских организмов. Масло было зафиксировано на нескольких пляжах Одессы, погибло много птиц.

В январе 2026 года на одесских пляжах зафиксировали много мертвых краснокнижных морских коньков. На каждом квадратном метре видели десятки этих редких животных. Специалисты предположили, что коньки погибли из-за масла, которое попало в воду после обстрела порта "Южный".

