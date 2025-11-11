Большая прибрежная птица отличается голосовым сигналом "курлу-у".

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Одесская область) зафиксировали краснокнижную птицу - кулона большого.

Об этом рассказал доктор биологических наук, сотрудник заповедника Иван Русев, который обнародовал соответствующее видео.

"Кульон большой (Numenius arquata) большая прибрежная птица. Это кулик, который постоянно живет в нацпарке за исключением суровых зим, что бывает очень редко. Сейчас, после питания, путем активного зондирования ила в поисках мелких гидробионтов, выполняет гигиенические процедуры", - рассказал Русев.

Ученый пояснил, что необычная птица - вид редкий, он занесен в Красную книгу Украины. На видео зафиксировано, как она выполняет гигиенические процедуры - чистит перья - с помощью своего клюва, длина которого до 12 см.

Большой кулон: что о нем известно

Это вид прибрежных птиц семейства барашковых. Крупнейший представитель отряда Сивкообразные. Характеризуется типичным голосовым сигналом курлу-у.

Большая птица, размах крыльев: 80-100 см, длина тела 50-60 см, масса тела - до 1 кг. Характерной чертой птицы является длинный темно-бурый и загнутый вниз клюв, длина которого может достигать почти 15 см. Самцы и самки выглядят идентично, но клюв обычно длиннее у самок. Взрослая птица сверху темно-бурая, с беловатой пестротой, над глазом светлая "бровь", низ спины, поясница, надхвостье и брюхо белые. На беловатой груди, воле и боках туловища темно-бурые черточки, на боках - стреловидные. Хвост белый, с бурыми поперечными полосами.

Гнездятся в болотистых и других влажных местностях. Основным ареалом их распространения является Северная и Центральная Европа, а также Британские острова. В Украине это гнездовая, перелетная, зимующая птица. В небольшом количестве гнездится на побережье Черного и Азовского морей. В Европе гнездится около 220 тысяч пар. В Украине в 1990 годах гнездовая популяция не превышала 100 пар (из них около 10 пар на Азово-Черноморском побережье). На юге Украины ежегодно зимует до нескольких сотен особей. Причины сокращения численности: браконьерство, мелиоративные работы, строительство ГЭС, распашка лугов и пойменных земель, выпас скота, рекреация (фактор беспокойства).

Включен в Красную книгу Украины, природоохранный статус вида - исчезающий. Занесен в Боннскую и Бернскую конвенции, AEWA.

Другие редкие звери в Украине

Напомним, недавно в Национальном природном парке "Тузловские лиманы", что в Одесской области, "поймали" на видео "санитара" природы - шакала, который ищет погибших птиц. Доктор биологических наук Иван Русев обнародовал видео, на котором можно увидеть, как шакал бродит по мелководью. Шакал обыкновенный меньше по размеру волка, однако больше лисы. Ночью он проходит большие дистанции побережья Тузловских лиманов и Черного моря в поисках пищи.

Вас также могут заинтересовать новости: