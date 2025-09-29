По словам ученых, обнаруженные озера являются активными.

Ученые обнаружили 85 ранее неизвестных подледниковых озер, которые скрываются глубоко под обширным ледяным покровом Антарктиды. Теперь общее число подобных активных озер, которые открыли исследователи, составляет 231, пишет Daily Galaxy.

Отмечается, что подледниковые озера удалось обнаружить с помощью данных, собранных за десять лет спутником CryoSat-2 Европейского космического агентства (ЕКА). Новое исследование ученых показывает, что количество известных активных подледниковых озер увеличилось на 58%.

В издании объяснили, что в отличие от неподвижных, погребенных озер, которые когда-то считались замерзшими на месте, обнаруженные озера являются активными. Они периодически осушаются и снова наполняются, вызывая едва заметные, но измеримые изменения в высоте ледяного покрова над ними.

По словам исследователей, эти озера находятся на глубине нескольких километров под поверхностью Антарктиды и образуются под воздействием геотермального тепла из недр Земли и тепла трения. По мере накопления талой воды трение под льдом уменьшается, что позволяет ему легче скользить в сторону океана.

В издании добавили, что многие из обнаруженных озер относительно невелики. Тем не менее новое исследование позволило узнать больше о потенциальном поведении более крупных подледниковых озер, таких как озеро Восток. Этот огромный водоем погребен под почти 4 километрами льда.

Считается, что озеро Восток стабильно. Тем не менее ученые предупреждают, что если оно когда-нибудь начнет стекать, последствия могут повлиять на весь ледяной покров, океаническую циркуляцию и глобальный уровень моря.

По данным ЕКА, озеро Восток содержит достаточно воды, чтобы заполнить Большой каньон в США. Ведущий автор исследования, доктор наук Салли Уилсон из Университета Лидса подчеркнула, что эти открытия - только начало.

"Числовые модели, которые мы в настоящее время используем для прогнозирования вклада всего ледяного покрова в повышение уровня моря, не включают подледную гидрологию. Эти новые наборы данных о местоположении подледных озер, их размерах и временных рядах изменений будут использованы для углубления нашего понимания процессов, определяющих движение воды под Антарктидой", - рассказала она.

В издании резюмировали, что ученые получают более четкое представление о мощных силах, формирующих одну из самых отдаленных и уязвимых сред на Земле, открывая подобные озера.

Самый известный айсберг Антарктиды неизбежно погибнет

Ранее спутниковые снимки NASA показали, как разрушается самый большой айсберг Антарктиды - A-23a. Он долгое время считался самым большим на Земле, но несколько лет назад начал свое путешествие по океану, отдалившись от массива льдов Антарктиды.

По состоянию на январь, айсберг A-23a имел площадь 3643 квадратных километра. С сентября начал быстро разламываться на более мелкие айсберги.

