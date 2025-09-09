Исследователи представили свой новый метод производства самого загадочного энергетического ресурса в мире.

На нашей Земле есть континент, на котором нет постоянных жителей, что является одним из самых спокойных мест на планете. Речь идет об Антарктиде, где, несмотря на суровые условия, было сделано открытие, которое раскрыло тайну того, что там было заморожено миллионы лет назад. Как пишет Ecoportal, благодаря немецким исследователям это открытие "перепишет историю" и изменит курс развития отрасли возобновляемой энергетики.

Отмечается, что немецкая исследовательская группа открыла новый метод производства ресурса с помощью солнца, который может быть использован как альтернатива ископаемым видам топлива.

"Летом всегда светло. Это солнечное излучение можно использовать для энергообеспечения исследовательской инфраструктуры", - отметила физик-эколог Кира Рефельд из Гейдельбергского университета.

Исследователи представили свой новый метод производства самого загадочного энергетического ресурса в мире, которым станет солнечный водород, что не только уменьшит зависимость местных исследовательских станций от ископаемого топлива, но и может стать основой для других отдаленных районов с похожим суровым климатом.

"Команда использовала полупроводниковые материалы, которые могут расщеплять молекулы воды на кислород и водород, используя только солнечную энергию, даже в суровых, холодных условиях. Термоаккумулирующая система, в которой фотоэлектрический модуль находится вблизи стенки электролизного резервуара, улучшает тепловую диффузию. Это привело к стабильному, устойчивому и эффективному производству солнечного водорода", - объяснили в Ecoportal.

Как проанализировали в Министерстве энергетики США, переход на возобновляемые источники энергии для обеспечения электроэнергией части станции Амундсен-Скотт на Южном полюсе позволит сэкономить почти 57 миллионов долларов в течение 15 лет. Однако необходимо инвестировать в такой проект 9,7 млн долларов, а окупится он через два года. Благодаря такому открытию на Южном полюсе существенно уменьшатся выбросы углерода и связанные с ними угрозы загрязнения.

"Поэтому на следующем этапе мы хотим испытать прототипы в реалистичных условиях. Это, несомненно, будет интересно, и сейчас мы ищем партнеров для этого", - отметил тогдашний аспирант Института солнечных топлив имени Гельмгольца в Берлине Мэй.

