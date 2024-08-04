Хищник может запросто догнать и прогрызть лодку.

Украинские полярники едва не стали добычей очень опасного хищника - морского леопарда, который, увидев в океане лодку с людьми, начал ее преследовать и "гнал", пока та не причалила к суше. Ученым удалось зафиксировать на видео, как животное плывет за лодкой и почти "подрезает" ее в воде.

"Посмотрите, кто преследовал наших полярников во время недавнего выхода в океан. Это был морской леопард, который буквально догонял лодку украинских ученых. Конечно, такое внимание животного интересно, но не слишком приятно. Морской леопард имеет острые зубы, очень быстро передвигается в воде (до 40 км/ч) и считается одним из главных хищников Антарктики", - рассказали в Национальном антарктическом центре.

Когда полярники поняли, что получили неожиданного сопровождающего, сразу свернули работу в океане и вернулись на станцию. Потому что скорее всего леопард воспринял появление транспорта как вторжение на свою территорию и решил прогнать "чужака". Поэтому преследовал его до тех пор, пока лодка не причалила к острову.

Объясняется, что этот хищник питается не только крилем или рыбой, но и пингвинами, тюленями. Поэтому вполне может догнать и прогрызть лодку. Длина морского леопарда составляет 3-4 метра, а вес 300-400 кг.

Добавляется, что морских леопардов можно нередко увидеть в районе украинской полярной станции "Академик Вернадский", особенно с конца антарктического лета. В это время они начинают охотиться близко к берегам, где живут колонии пингвинов, ожидая в воде неопытных малышей. После удачной охоты, как и другие представители семейства тюленевых, любят отдыхать на льдинах.

"Поскольку из-за потепления акватория вокруг нашего острова в последние годы почти не замерзает, то у пингвинов нет необходимости мигрировать далеко на север. Сейчас они могут держаться в районе станции весь год. Соответственно на зиму могут оставаться и леопарды, которые питаются пингвинами", - рассказали в центре.

Последние новости полярников

Как сообщал УНИАН, украинские полярники показали фото звездного неба в Антарктиде - ученые говорят, что это - редкое явление, потому что над станцией "Академик Вернадский", как правило, облачно. В Южном полушарии, где расположен континент Антарктида, - собственное звездное небо. Здесь можно увидеть 45 созвездий, которые недоступны в Северном полушарии. Самым известным является Южный крест, по нему можно определить направление на Южный полюс. Говорилось, что именно это созвездие было изображено на шевроне 28-й УАЭ, которая зимовала на станции "Вернадского" в прошлом году.

Также недавно украинскую научную полярную станцию "Академик Вернадский" посетила довольно многочисленная группа пингвинов - для антарктической зимы это необычное явление. В частности, после внезапного повышения температуры к станции пришла большая группа пингвинов - где-то 20-25 птиц. Визит был неожиданным, ведь на зиму они покидают остров Галиндез. Говорилось, что "большое возвращение пингвинов к "Вернадскому" обычно происходит весной (когда в Украине осень). Они прибывают на остров на брачный сезон: строить гнезда, откладывать яйца, высиживать малышей.

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