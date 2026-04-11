В Одесскую область прилетели белоснежные птицы, зимовавшие в Африке (видео)

В Одесскую область, в Национальный природный парк "Тузловские лиманы", преодолев тысячи километров, прилетели малые белые цапли. Об этом рассказал доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела нацпарка Иван Русев. Он опубликовал видео, на котором можно увидеть невероятно красивых белоснежных птиц.

Исследователь пояснил, что малые белые цапли (Egretta garzetta) преодолели большой миграционный путь в Украину из Африки, где они зимовали. В нацпарке "Тузловские лиманы" они образуют колонию и строят гнезда на деревьях.

"Эти цапли являются колоритом биоразнообразия в национальном природном парке. Но война россиян против Украины беспокоит их и не всегда дает возможность успешно гнездиться. Сейчас через наш национальный парк летит много малых белых цапель, которые остановятся для гнездования также и в дельте Днестра, в Нижнеднестровском национальном природном парке", – отметил Русев.

Малая белая цапля: что о ней известно

Малая белая цапля (малая белая цапля) – болотная птица средних размеров из семейства цапель, широко распространенная в теплом климате восточного полушария. Длина тела – 55–65 см, размах крыльев – 86–106 см, вес – 300–600 г. Длина крыла у нее примерно 29 см. По высоте равна египетской цапле, но имеет более изящное телосложение. Оперение чисто-белое. Начиная со второй половины XX века активно заселяет Северную и Центральную Америку. В Украине гнездовая, перелетная, зимующая.

Внешне похожа на большую цаплю, отличаясь от нее меньшими размерами, удлиненными перьями на затылке и груди, а также элементами окраски клюва и ног. Держится вблизи различных водоемов со стоячей или проточной водой, населяет пойменные леса в долинах рек, мелководные озера с заросшими берегами, болота, заливные рисовые поля. Не боится человека и часто встречается возле жилищ и на пастбищах. Гнездится колониями, часто совместно с другими цаплями и бакланами. Питается в основном мелкой рыбой, а также насекомыми, лягушками, улитками и т. п.

Охраняется в странах Европы и занесена в Бернскую конвенцию. В Украине вид занесен в региональные красные списки животных Днепропетровской, Луганской, Полтавской и Харьковской областей.

Другие обитатели "Тузловских лиманов"

Как писал УНИАН, в Одесской области появились розовые пеликаны. Их заметили, когда они летели в сторону лимана Сасик над селом Траповка – во время обследования верховья лимана, на территории Дунайского биосферного заповедника НАН Украины, исследователи зафиксировали стаю из 55 птиц.

Впоследствии в Национальный природный парк "Тузловские лиманы" прилетели краснокнижные кудрявые пеликаны. Вместе с большими бакланами они дежурили на проливе между Черным морем и Тузловскими лиманами, чтобы ловить рыбу.

Вас также могут заинтересовать новости: