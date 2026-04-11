В Одессе из-за масштабной атаки РФ есть погибшие и раненые, повреждены десятки домов (фото)

Российская оккупационная армия в ночь на 11 апреля нанесла по Одессе массированные удары с помощью дронов, по предварительным данным, погибли два молодых человека, несколько человек ранены. Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

"Очередная ночь под атакой врага принесла Одессе трагические последствия. В результате попадания в жилой сектор погибли два человека. Мои искренние соболезнования родным и близким. Еще двое пострадавших в настоящее время находятся в больнице, где им оказывается вся необходимая помощь", – рассказал чиновник.

По его словам, существенные повреждения получила гражданская инфраструктура: десятки частных и многоквартирных домов, общежитие, а также здание детского сада. В домах выбиты окна, повреждены крыши и фасады. Повреждены заведения общественного питания, объекты инфраструктуры.

"С ночи на всех локациях работают коммунальные службы. Специалисты закрывают поврежденные окна, латают кровли и расчищают территории от обломков и остатков. Развернут мобильный оперативный штаб, где представители районной администрации помогают пострадавшим жителям с оформлением документов на получение помощи из городского бюджета и компенсаций по программе "еВосстановление", - добавил Лысак.

Как уточнила УНИАН пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба, погибли 37-летняя женщина и 32-летний мужчина. Среди травмированных – 69-летняя женщина, которую госпитализировали.

"Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 438 УК Украины – совершение военных преступлений, повлекших гибель людей", – сказала Верба.

Обновлено в 8:50. По данным пресс-службы регионального главка ГСЧС, в результате атаки были повреждены объекты жилой, гражданской, промышленной, энергетической и транспортной инфраструктуры. В частном секторе после попадания беспилотника загорелся жилой дом, именно там во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тела двух погибших.

Также горела крыша общежития. Зафиксировано попадание беспилотника в 10-й этаж 12-этажного здания. Кроме того, поврежден транспорт и возникли многочисленные очаги возгораний в разных районах.

"Работу пожарных существенно затрудняли повторные сигналы воздушной тревоги, которые звучали во время ликвидации последствий атаки. Несмотря на сложные условия, спасатели оперативно ликвидировали все пожары и не допустили распространения огня", – отмечают в ГСЧС.

Российский удар по Одессе

Как писал УНИАН, ночью враг атаковал Одессу несколькими волнами. Первая тревога была объявлена около 00:15. Очевидцы в соцсетях писали, что один из дронов попал в жилой квартал, полностью разрушив дом, вспыхнул пожар. Впоследствии начальник Одесской городской администрации Сергей Лысак подтвердил попадание, отметив, что в частный дом попал дрон, а затем добавил, что горит еще один жилой дом и крыша общежития.

Кроме того, враг атаковал Полтавскую и Сумскую области, есть погибший и много раненых.

