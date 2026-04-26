В Одесской области заметили облака из миллиардов комаров: что происходит (видео)

Их личинки очень хорошо известны и являются важнейшим источником пищи для рыб и птиц.

В Одесской области, на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы", зафиксированы миллиарды комаров-звонцов – название насекомые получили из-за характерного звука, возникающего из-за высокой частоты взмахов крыльев. Об этом рассказал доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела нацпарка Иван Русев.

По его словам, над огромными мелководными и влажными участками "Тузловских лиманов" началось размножение комаров.

"Это миллионы и миллионы комаров-звонцов, численность которых в национальном парке исчисляется миллиардами. Это одни из самых массовых насекомых национального парка. Появляются обычно вечером, особенно в безветренную погоду. Ветер мешает комарам собираться в облака, которые иногда достигают огромных размеров, и поэтому кажется, что в ветреную погоду комаров меньше", – отметил исследователь.

На самом деле их количество не зависит ни от направления ветра, ни от его наличия вообще, добавляет Русев. Он подчеркивает, что людям не стоит пугаться количества таких комаров – малыши с пушистыми усиками "миролюбивы". В отличие от своих "собратьев" – назойливых комаров – звонцы кусаться не могут. Питаются только на стадии личинки – детритом и микроорганизмами. Взрослые звонцы вообще не питаются, их ротовые органы недоразвиты, поэтому говорить об укусах этих комаров не приходится, объясняет Русев.

"Но если комары-звонцы не слишком известны, то их личинка знаменита... Нечасто в мире природы случается, чтобы личинка стала известнее крылатого отца. Красные червеобразные личинки комара-звонца называют мотылем, и живут они в придонном иле. Они являются огромной кормовой базой для рыб и птиц", – подчеркнул ученый.

Комары-звонцы, или хирономиды (Chironomidae) – семейство насекомых отряда Длинноусых (Nematocera). Являются близкими к семействам Ceratopogonidae, Simuliidae и Thaumaleidae. Многие виды внешне напоминают комаров, но отличаются строением крыльев и ротового аппарата. Личинки хирономид известны под названием мотыль и являются распространенным кормом для аквариумных животных. Свое название получили из-за характерного звука, который возникает из-за высокой частоты взмахов крыльев (до 1000 в секунду).

