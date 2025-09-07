Птиц-"бегунов" в нашей стране стало больше после начала полномасштабного вторжения РФ, поделилась эксперт.

На территории Украины живет птица, которую называют "рекордсменом" по бегу на короткие дистанции среди пернатых, которые обитают на нашей земле.

Ветеринар Анастасия Кибец, которая специализируется на лечении птиц и работает в днепропетровской клинике "Колібрі", рассказала УНИАН интересные факты о птицах-"бегунах".

В частности, эксперт сказала, где они живут, что едят и как зимуют.

Какая птица Украины является лучшим "бегуном", и зачем ей такая высокая скорость?

Лучшим бегуном среди птиц Украины считается фазан обыкновенный. Эти птицы действительно очень быстрые - они развивают скорость около 30-35 километров в час. Такая высокая скорость этим птицам нужна, чтобы уберечься от хищников.

В дикой природе на фазанов в Украине охотятся разные животные - лисы, куницы, ласки и хорьки, а также хищные птицы - ястребы, канюки, иногда и совы. Еще на фазанов охотится и человек.

Эти птицы, чтобы уберечь свою жизнь, приучились к высоким скоростям. То есть умение быстро бегать нужно фазанам, чтобы убежать от хищников. Они также могут и летать, но на той территории, где они живут, для побега лучше использовать именно быстрый бег, чтобы добраться до своего укрытия, а не вылететь и стать открытой мишенью для хищников.

Где живут фазаны в Украине?

Фазаны живут стайками в степных местностях и в кустарниках, на лугах, на кустах и на невысоких деревьях. Эти птицы распространены в южных и юго-восточных регионах. Считается, что фазаны распространены на очень большой территории закарпатской низменности и в Волынской области, потому что в этих местах для них очень много пищи, поскольку там есть много зерновых угодий, а также озер и рек, и там хорошие условия для их размножения этих птиц. Также фазаны действительно очень распространены в Днепропетровской и в Донецкой области.

С начала полномасштабной войны регулирование охоты на фазанов стало значительно жестче, из-за чего видим тенденцию роста популяции этих птиц. В этом году мои коллеги даже замечали фазанов в парках в Днепре.

В первые месяцы войны охота была фактически приостановлена в большинстве областей - как из соображений безопасности, так и из-за рисков для фауны. Позже, в 2023-2025 годах, некоторые области постепенно восстановили охотничьи сезоны, в частности, была разрешена и охота на фазана, но только при условии соблюдения лимитов, правил безопасности и экологического контроля.

Где ночуют фазаны?

Фазаны ночуют в кустарниках, в кустах, в камышах, то есть в таких местах, где им будет безопасно и тепло. Они могут сбиваться в кучу и греть друг друга. Эти птицы также могут пользоваться своими крыльями и залетать на ночевку на невысокие деревья.

Как зимует фазан?

Фазаны зимуют в кустарниках и в камышах. Ближе к зиме птицы собираются в большие стаи. Если до холодных периодов они могли жить в стаях, в которых есть до 10 особей, то зимой они собираются в стаи, в которых 25-35 особей.

Большим стаям легче находить пищу и обороняться от хищников. Чем больше самцов в стае - тем лучше защита всех ее членов. Каждый самец имеет свою территорию, он ее обходит и, если увидит хищника, то предупреждает о нем других членов стаи громким криком. Самцы фазанов отважные - они имеют яркое оперение и, если увидят хищника, отвлекают его внимание на себя, улетают в ту сторону, где нет членов их стаи, чтобы спасти самок.

Что любят есть фазаны?

Можно сказать, что фазаны едят все. Эти птицы едят зерновые, в частности рожь и пшеницу, а также ягоды, фрукты, насекомых, беспозвоночных.

Если фазаны живут возле водоемов, то могут есть моллюсков. На полях птицы также питаются мышками и ящерицами.

Сколько лет живет фазан?

В природе фазаны обычно живут не очень долго - около 3-5 лет. У нас люди держат фазанов как декоративную птицу, и в домашних условиях они могут прожить дольше, чем в природе - около 10 лет и более.

справка Анастасия Кибец Анастасия Кибец училась в Днепровском государственном аграрно-экономическом университете на факультете ветеринарной медицины и получила степень магистра. Еще во время учебы в вузе начала работать ассистентом в днепропетровской ветеринарной клинике "Колібрі", а позже стала там врачом. Анастасия выбрала узконаправленную специализацию - лечение птиц, в том числе экзотических видов. Начала принимать своих первых пациентов в 2021 году, а в 2022-м провела первые операции.

