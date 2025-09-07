На территории Украины живет птица, которую называют "рекордсменом" по бегу на короткие дистанции среди пернатых, которые обитают на нашей земле.
Ветеринар Анастасия Кибец, которая специализируется на лечении птиц и работает в днепропетровской клинике "Колібрі", рассказала УНИАН интересные факты о птицах-"бегунах".
В частности, эксперт сказала, где они живут, что едят и как зимуют.
Какая птица Украины является лучшим "бегуном", и зачем ей такая высокая скорость?
Лучшим бегуном среди птиц Украины считается фазан обыкновенный. Эти птицы действительно очень быстрые - они развивают скорость около 30-35 километров в час. Такая высокая скорость этим птицам нужна, чтобы уберечься от хищников.
В дикой природе на фазанов в Украине охотятся разные животные - лисы, куницы, ласки и хорьки, а также хищные птицы - ястребы, канюки, иногда и совы. Еще на фазанов охотится и человек.
Эти птицы, чтобы уберечь свою жизнь, приучились к высоким скоростям. То есть умение быстро бегать нужно фазанам, чтобы убежать от хищников. Они также могут и летать, но на той территории, где они живут, для побега лучше использовать именно быстрый бег, чтобы добраться до своего укрытия, а не вылететь и стать открытой мишенью для хищников.
Где живут фазаны в Украине?
Фазаны живут стайками в степных местностях и в кустарниках, на лугах, на кустах и на невысоких деревьях. Эти птицы распространены в южных и юго-восточных регионах. Считается, что фазаны распространены на очень большой территории закарпатской низменности и в Волынской области, потому что в этих местах для них очень много пищи, поскольку там есть много зерновых угодий, а также озер и рек, и там хорошие условия для их размножения этих птиц. Также фазаны действительно очень распространены в Днепропетровской и в Донецкой области.
С начала полномасштабной войны регулирование охоты на фазанов стало значительно жестче, из-за чего видим тенденцию роста популяции этих птиц. В этом году мои коллеги даже замечали фазанов в парках в Днепре.
В первые месяцы войны охота была фактически приостановлена в большинстве областей - как из соображений безопасности, так и из-за рисков для фауны. Позже, в 2023-2025 годах, некоторые области постепенно восстановили охотничьи сезоны, в частности, была разрешена и охота на фазана, но только при условии соблюдения лимитов, правил безопасности и экологического контроля.
Где ночуют фазаны?
Фазаны ночуют в кустарниках, в кустах, в камышах, то есть в таких местах, где им будет безопасно и тепло. Они могут сбиваться в кучу и греть друг друга. Эти птицы также могут пользоваться своими крыльями и залетать на ночевку на невысокие деревья.
Как зимует фазан?
Фазаны зимуют в кустарниках и в камышах. Ближе к зиме птицы собираются в большие стаи. Если до холодных периодов они могли жить в стаях, в которых есть до 10 особей, то зимой они собираются в стаи, в которых 25-35 особей.
Большим стаям легче находить пищу и обороняться от хищников. Чем больше самцов в стае - тем лучше защита всех ее членов. Каждый самец имеет свою территорию, он ее обходит и, если увидит хищника, то предупреждает о нем других членов стаи громким криком. Самцы фазанов отважные - они имеют яркое оперение и, если увидят хищника, отвлекают его внимание на себя, улетают в ту сторону, где нет членов их стаи, чтобы спасти самок.
Что любят есть фазаны?
Можно сказать, что фазаны едят все. Эти птицы едят зерновые, в частности рожь и пшеницу, а также ягоды, фрукты, насекомых, беспозвоночных.
Если фазаны живут возле водоемов, то могут есть моллюсков. На полях птицы также питаются мышками и ящерицами.
Сколько лет живет фазан?
В природе фазаны обычно живут не очень долго - около 3-5 лет. У нас люди держат фазанов как декоративную птицу, и в домашних условиях они могут прожить дольше, чем в природе - около 10 лет и более.
Анастасия Кибец училась в Днепровском государственном аграрно-экономическом университете на факультете ветеринарной медицины и получила степень магистра.
Еще во время учебы в вузе начала работать ассистентом в днепропетровской ветеринарной клинике "Колібрі", а позже стала там врачом. Анастасия выбрала узконаправленную специализацию - лечение птиц, в том числе экзотических видов. Начала принимать своих первых пациентов в 2021 году, а в 2022-м провела первые операции.