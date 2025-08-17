Есть птичка, которая раскладывает по одному яйцу в чужие гнезда. Эксперт рассказала, какая птица в Украине не высиживает птенцов, а использует "домики" других пернатых.

Кукушка - перелетная птичка, которая вместо того, чтобы строить собственное гнездо, откладывает яйца в гнезда других птиц.

Ветеринар из днепропетровской клиники "Колибри" Анастасия Кибец, которая специализируется на лечении птиц, рассказала УНИАН интересные факты об этих пернатых.

Какая птица никогда себе гнезда не вьет?

Гнезда себе не вьет кукушка. Это перелетная птица, которая откладывает свои яйца в гнезда других птиц. Это большие насекомоядные птицы, и им довольно сложно себя прокормить, поэтому, чтобы не кормить большое потомство самостоятельно, они хитрят - откладывают свои яйца по одному в чужие гнезда.

У кукушек есть такая особенность - они не могут откладывать много яиц в одно время, а между их кладками есть большой перерыв. Всего за сезон они могут отложить около 9-15 штук (примерно с апреля до середины июля). Кукушка может подбрасывать свои яйца камышовкам, зорянкам, крапивницам и пеночкам - птицам, которые не всегда распознают чужую кладку.

"Приемные родители" чаще всего не замечают подмены, поскольку яйца кукушки очень похожи по цвету и размеру на яйца вида владельцев гнезда.

Где живет кукушка в Украине?

Обычно кукушки живут в таких местностях, где много растительности, то есть это могут быть и парки, и сады, лесостепи и леса. Эта птичка очень распространена по всей Украине там, где есть достаточно зелени и насекомых, необходимых для ее питания.

Где зимует кукушка?

Обычно эти птицы зимуют в Южной Азии и в юго-восточной Африке. Они перелетают туда, потому что там в зимний период есть много насекомых, а у нас зимой им очень сложно найти пищу.

Сколько живет кукушка?

Кукушки живут около 5-8 лет, но могут и немного больше. В целом продолжительность жизни птицы зависит от общего состояния здоровья, в частности от наличия паразитов - гельминтов или одноклеточных, которых могут переносить насекомые. На выживание также влияют условия окружающей среды, доступ к пище и риски во время миграции.

Какая польза от кукушки?

От кукушки людям есть польза, потому что это насекомоядная птица, и она помогает бороться с нашествием таких вредителей как саранча, мохнатая гусеница и других насекомых, которые могут уничтожать листья деревьев или сельскохозяйственные культуры.

Почему кует кукушка возле дома?

Если люди слышат, как кукушка кует возле дома, это просто свидетельствует о том, что эти птицы живут рядом. Вообще кует самец кукушки, поскольку этот звук является частью брачного ритуала, которым он привлекает самку в период размножения.

Есть народная примета, согласно которой кукование кукушки, которая села на калину возле дома, предвещает свадьбу или добрую весть в семье.

Когда кукушка кует и перестает куковать?

Кукушки прилетают из теплых краев примерно в начале мая, и в этот же период начинается их брачный период, во время которого они куют. Завершается брачный период у этих птиц в конце июля.

Как называется самец кукушки?

В научных и популярных источниках эксперты употребляют стандартную формулировку - "самец кукушки". В украинских словарях указано, что для обозначения самца кукушки используется слово "зозуль". Но его используют очень редко.

Ранее орнитолог из Львова Анна Кузьо рассказала УНИАН, есть ли у городских голубей гнезда, а также объяснила, чем лучше всего кормить этих птиц, чтобы не нанести вред их здоровью.

справка Анастасия Кибец Анастасия Кибец училась в Днепровском государственном аграрно-экономическом университете на факультете ветеринарной медицины и получила степень магистра. Еще во время учебы в вузе начала работать ассистентом в днепропетровской ветеринарной клинике "Колібрі", а позже стала там врачом. Анастасия выбрала узконаправленную специализацию - лечение птиц, в том числе экзотических видов. Начала принимать своих первых пациентов в 2021 году, а в 2022-м провела первые операции.

