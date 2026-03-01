27 лет в темноте: невероятная реакция медведя, который впервые в жизни увидел небо (видео)

Зоозащитники опубликовали видео первых секунд свободы.

Гималайский медведь по имени Сен провел почти три десятилетия в ужасных условиях, прежде чем наконец получил шанс на новую жизнь. Его судьба – это путь от полной темноты к настоящему свету. Первые шаги медведя на свободе зафиксировали на видео, которым организация Animals Asia поделилась на своей странице всоциальной сети Instagram.

Сен был похищен из дикой природы еще в детском возрасте. В течение 27 лет он жил в тесной металлической клетке на одной из "желчных ферм" во Вьетнаме. На таких фермах медведей держат исключительно ради добычи желчи, которую используют в традиционной медицине. Все это время животное находилось в полумраке, не видя неба, сообщается в материале.

Благодаря усилиям зоозащитников, Сена удалось спасти. Видео, которое они опубликовали, запечатлело трогательный момент: медведь впервые за 27 лет смотрит на открытое небо. На кадрах видно, как Сен осторожно поднимает голову вверх, замирая от удивления.

Его реакция на солнечные лучи вызвала бурную реакцию у пользователей соцсети. "О Боже, через что прошел этот медведь. Так рада, что выращивание желчи теперь является незаконным...", – написала одна из пользовательниц.

Хотя во Вьетнаме фермы по добыче медвежьей желчи официально запрещены, активисты отмечают, что проблема остается актуальной и праздновать победу рано, потому что еще 150 лунных медведей все еще ждут освобождения.

Другие новости о животных

Ранее УНИАН писал, что в Таиланде из-за массовой гибели тигров временно закрыли два популярных туристических парка в провинции Чиангмай. Предварительные исследования выявили у животных вирус собачьей чумы и опасные бактерии, поражающие дыхательную систему. Сейчас в обоих заведениях проводится масштабная дезинфекция, а персонал находится под медицинским наблюдением для предотвращения распространения инфекции.

Добавим, что в Одесской области обнаружили нутрию, которая является инвазивным видом, родом из Южной Америки. Ученые зафиксировали молодого самца возрастом около 11 месяцев, который из-за снега и льда не мог нырнуть в воду и оставался уязвимым на суше. По оценкам экологов, у устья Днестра уже живет около сотни таких животных, которые сбежали с ферм или были выпущены на волю.

