Доброта не имеет границ, говорят в заповеднике.

В графстве Чешир спасенный добросердечной женщиной еж оказался обычным помпоном от шапки. Об этом рассказали в природном заповеднике "Lower Moss Wood Nature Reserve & Wildlife Hospital".

"Наши сердца растаяли, когда добрая душа подумала, что спасает маленького ежика, а оказалось, что это пушистый помпон от шапки-ушанки! Этот волшебный "ежик" получил всю любовь, вместе с уютной заботой о нем. Помните, доброта не имеет границ, даже если она направлена на искусственного пушистого друга", - написали они в социальной сети Facebook.

Как пишет CheshireLive, женщина положила помпон в коробку с едой и грелкой на ночь, а утром принесли ее волонтерам. В заповеднике отметили, что теоретически она поступила правильно: "Ежи не должны выходить на улицу днем, поэтому она поступила правильно; единственная проблема заключалась в том, что ежик был шаткий".

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