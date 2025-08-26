Люди часто уничтожают "дома" коршуна, путая с ястребами.

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Одесская область) на побережье Черного моря сняли редкую птицу - коршуна черного.

Интересную птицу показал доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев.

"Молодой коршун черный (Milvus migrans) на берегу Черного моря в Нацпарке "Тузловские лиманы"... Эта молодая птица подпустила нас очень близко, "думает" как будет перелетать через Черное море", - написал ученый в Facebook.

Эта птица, объясняет Русев, занесена в Красную книгу Украины, потому что численность коршуна черного сокращается. Самый влиятельный фактор, который к этому привел - отстрел птиц во время охоты на пернатую дичь.

Кроме того, по его исследователя, люди уничтожают коршунов и их гнезда, путая редких птиц с ястребами. Хотя коршун черный питается погибшими животными и рыбой и не представляет угрозы домашним птицам.

На видео, которое обнародовал ученый, можно увидеть красивую птицу "на променаде" на побережье - морская вода достигает лап коршуна, которого это вообще не пугает, как и люди, которые подошли к нему очень близко.

Коршун черный: что о нем известно

Коршун черный (Milvus migrans) - хищная птица семейства ястребиных, занесенная в Красную книгу Украины. Один из двух видов рода, который объединяет 6 подвидов. В Украине встречается номинативный подвид - Milvus migrans migrans. На территории Украины этот вид птиц является гнездовым, перелетным и, частично, зимующим.

Общая длина тела составляет 50-60 см, вес - 800-1100 г, длина крыла - 41-51 см, размах - 140-155 см. Голос - мелодичная трель "юрль-ююррль-ююрррль" и частое "ки-ки-ки".

Распространен в Африке (кроме Сахары) и на Мадагаскаре, в умеренной и южной полосе Азии и Европы, на некоторых островах, в частности на Филиппинских, Сулавеси, Новой Гвинее; в Северной Австралии. В Палеарктике это перелетная птица, в других частях области гнездования - оседлая. Подвид, особи которого распространены в Украине, встречается в Европе, на Кавказе, в Малой Азии, Юго-Западной Африке. В Украине гнездится практически на всей территории, за исключением Крыма и высокогорных районов Карпат.

Численность в Европе составляет 64-100 тысяч пар, что составляет 5-24% мировой популяции. В Украине гнездится около 2 тысяч особей. В течение последних 30 лет численность украинской популяции сократилась в 3-5 раз.

"Находки" в Одесской области

Как писал УНИАН, недавно ученые зафиксировали в Одесской области Подалирия - большую дневную бабочку, размах крыльев которой достигает 90 мм. Является раритетным видом, занесенным в ряд природоохранных документов. Основными причинами снижения численности невероятно красивой бабочки является уничтожение диких плодовых деревьев и кустарников, а также применение пестицидов и чрезмерный выпас скота. Название насекомого имеет мифологическую основу: Подалирий, или Подалейрий - сын Асклепия, брат Махаона, врач ахейских воинов под Троей.

