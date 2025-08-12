В районе Чернобыля охотится хищный краснокнижный змееед

Гнезда эти птицы устраивают на верхушках деревьев и питаются, как правило, змеями.

В районе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника поселилась птица-змееяд. Редкую птицу заметили сотрудники заповедника, которые обнародовали соответствующее фото.

"Змееяды уже активно охотятся и перемещаются по своим охотничьим территориям. Иногда отдыхают на линиях электропередач, которые служат удобными смотровыми точками. Одна из таких птиц была замечена вблизи с. Диброва, но, как только подъехало авто, она сразу перелетела - поэтому фото, как говорится, не из лучших", - отметили исследователи.

По их наблюдениям, после 15 августа молодые птенцы начнут покидать гнезда. Еще некоторое время они будут держаться рядом с родителями, учиться летать, ориентироваться в пространстве и добывать пищу. Специалисты добавляют, что осенью, в сентябре-октябре, большинство "малышей" отправится в первую в жизни миграцию - на зимовку в Африку.

Змееяд: что известно об интересном хищнике

Это род хищных птиц семейства Ястребиных (Accipitridae). Длина тела 60-80 см, масса 1-2 кг. Окраска верха тела светло-коричневая, низ светлый с пестротой и темной грудью, однотонно-бурый или со светлыми поперечными полосами. Хвост умеренной длины (22-33 см), имеет поперечные полосы. Крылья длинные и широкие (37-60 см). Голова большая (главным образом из-за удлиненных затылочных перьев). Глаза большие, желтые. Лапы надежно защищены от укусов змей плотным оперением голени и щитками цевья.

Представители рода являются преимущественно оседлыми африканскими видами, однако мигрирующий змееед гнездится от Средиземноморского бассейна до РФ, Ближнего Востока и Индии, и зимует в Африке южнее Сахары и на восток до Индонезии. Обитают в разреженных лесах, саваннах, пустынях, вблизи от открытых мест. Добычу высматривают в полете (змееяд способен зависать на месте подобно пустельге).

Гнезда эти хищники обустраивают, как правило, на верхушках деревьев. Питаются почти исключительно змеями: добычу крепко хватают двумя лапами (возле головы и за туловище), быстро убивают и заглатывают с головы. Реже охотятся на ящериц, а африканские виды - также на птиц и мелких млекопитающих.

Африканские виды обычные, в Евразии змееяд является редким. У нас его охраняет Красная книга Украины.

Напомним, на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника обитает особая птица, которая активизируется ночью, - слуква лесная (вальдшнеп). Эта необычная птица из семейства барашковых, ведет скрытый образ жизни в лесах Полесья, Лесостепи и горах Крыма. По словам ученых, вальдшнеп имеет впечатляющие глаза, которые позволяют видеть почти на 360-градусов.

