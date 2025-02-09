Оказывается, весь секрет - в кожном жире, которым покрыт мех.

Ученые выяснили, что помогает белым медведям выживать в суровых климатических условиях. Оказывается, секрет - в их мехе, который предотвращает обледенение благодаря специфическому жировому покрытию, пишет Phys.org.

К такому выводу пришла международная команда ученых во главе с Джулианом Кароланом из Химической школы Тринити-колледжа в Дублине.

Ученые исследовали кожное сало медведей, которое состоит из холестерина, диацилглицеролов и жирных кислот, и сделали вывод, что оно затрудняет прикрепление льда к меху.

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"Мы измерили прочность адгезии льда, которая является полезным показателем того, насколько хорошо лед прилипает к меху; гидрофобность, которая определяет, можно ли воду пролить до того, как она замерзнет; и время задержки замерзания, которое просто показывает, сколько времени нужно, чтобы капля воды замерзла при определенных температурах на поверхности", - рассказал Каролан.

По его словам, после этого результаты для меха белого медведя сравнили с результатами для человеческих волос и для двух видов синтетических "лыжных кож". Выяснилось, что именно мех белых медведей очень слабо сцепляется со льдом, благодаря особому "кожному салу".

Ученые отметили, что речь идет именно о "немытом, жирном мехе". Когда же шерсть белого медведя была вымыта, то есть жир с нее был удален, к ней, как и к человеческим волосам, лед легко прицеплялся.

Это открытие заставило команду провести детальный химический анализ кожного сала белого медведя. Кроме ключевых компонентов - холестерина, диацилглицерина и жирных кислот, они обнаружили в нем отсутствие сквалена, который есть в волосах человека и в мехе других водных животных, например морских выдр.

Доцент и научный сотрудник Королевского общества-научного фонда Ирландского университета Школы химии Тринити и исследовательского центра AMBER Ирландии Ричард Гоббс предположил, что это открытие поможет ученым разработать безвредные "новые, более устойчивые антигололедные покрытия" для лыжников и сноубордистов.

"Мех белого медведя обеспечивает альтернативную стратегию для создания антигололедной поверхности на основе характерной смеси липидов, присутствующих в кожном сале меха или жире волос", - сказал он.

Ранее УНИАН рассказывал, что последняя ледовая зона Арктики растает очень быстро. Ученые прогнозируют, что единственное место в Арктике, где лед сохраняется круглый год - даже когда наша планета нагревается, - исчезнет быстрее, чем предполагалось ранее. И это может иметь последствия для всей экосистемы.

Этот прогноз ученых имеет решающее значение для жизни животных, включая белых медведей и тюленей, и даже людей. Примерно четверть всех белых медведей в мире живет именно в упомянутом регионе или вблизи него. Также этот регион используют коренные народы для охоты.

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