Оккупанты продолжают вывозить и уничтожать редких животных.

Из-за действий оккупантов, которые в марте 2023 года захватили контроль над биосферным заповедником "Аскания-Нова" в Херсонской области, гибнут животные, а некоторые редкие особи были незаконно вывезены на территорию России или в оккупированный Крым. Об этом говорится в материале "Радио Свобода".

По словам исполняющей обязанности директора природоохранного департамента Херсонской ОГА Ольги Филиной, война и действия оккупантов негативно влияют на обитателей заповедника:

"На сегодняшний день у нас есть факты вывоза за пределы территории заповедника коллекции животных из зоопарка "Аскания-Нова", краснокнижные потери растительности, также гибель животных в результате паники - в заповеднике низко пролетают самолеты РФ. Возле заповедника проходят также военные, это причиняет очень большой вред".

Филина добавила, что также были зафиксированы случаи неполноценного ухода за животными. Более того, оккупанты вывезли две особи зебры Чапмана, две особи бизона американского, две лошади Пржевальского и двух оленей Давида.

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"Зафиксирована гибель 33 особей, среди которых 27 страусов Эму, один страус Нанду, олень Давид, буйвол кафрский. На сегодняшний день это все зафиксировано и есть уже открытые уголовные производства", - обозначила она.

Со своей стороны заместитель директора по научной работе заповедника Наталья Коринец рассказала, что некоторые сотрудники, которые остались под оккупацией, сначала благосклонно относились к России, но впоследствии все же были разочарованы дальнейшими действиями так называемой "власти". В частности, были проблемы с зарплатой и с кормлением животных зоопарка.

По данным издания, в феврале 2025 года Специализированная экологическая прокуратура и Херсонская областная прокуратура отправили в суд обвинительный акт против оккупационного руководителя "Аскании-Новой" Дмитрия Мещерякова, которого обвиняют в незаконном вывозе животных из заповедника. Дело квалифицировали как нарушение законов и обычаев войны.

"Зафиксированы многочисленные случаи нарушения природоохранного законодательства. Существует угроза потери уникальных природных комплексов, ведь из-за отсутствия надлежащего контроля могут иметь место несанкционированная вырубка, браконьерство, нарушения водного режима территорий, исчезновение уникальных животных, которые находятся на этой территории", - рассказал первый заместитель Государственной экологической инспекции Южного округа Андрей Сидоренко.

"Аскания-Нова" под оккупацией

Биосферный заповедник "Аскания-Нова" оказался под контролем оккупантов 25 марта 2023 года. Большая часть работников покинула территорию, но некоторые остались, чтобы присматривать за животными.

В заповеднике бушевали масштабные пожары, огонь охватывал огромные территории и уничтожал все на своем пути. Позже стало известно, что 10 октября 2023 года оккупанты заключили "договор о сотрудничестве" между захваченным "Аскания-Нова" и Ялтинским зоопарком, который предусматривал "обмен животных", среди которых были особи, находящиеся под угрозой исчезновения (СИТЕS).

Кроме пожаров, обстрелов и похищения животных, в "Аскания-Нова" была еще одна проблема: враг обустраивал укрепления и оборонительные сооружения, о чем рассказывал директор биосферного заповедника "Аскания-Нова" Виктор Шаповал.

В 2024 году стало известно, что россияне продолжают вывозить животных на территорию Крыма и РФ. Сообщалось, что оккупанты также мародерствуют на временно оккупированных территориях.

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