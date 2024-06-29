Территория заповедника сейчас находится под российской оккупацией на Херсонщине.

Российские захватчики продолжают вывозить животных из заповедника "Аскания-Нова", что на Херсонщине, на территорию временно оккупированного Крыма и России. Об этом сообщил заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в эфире "Еспресо".

"Да, действительно из временного оккупированного Крыма в заповедник "Аскания-Нова" приехал представитель РФ Олег Зубков, который якобы занимается животными. Они вывозят животных в сторону Крыма и на территорию РФ. Они об этом открыто заявляют и это постоянный процесс. Оккупанты называют это обменом фонда", - заявил чиновник.

Соболевский отметил, что оккупанты также мародерствуют на временно оккупированных территориях.

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"Якобы оккупанты завозили животных в заповедник "Аскания-Нова" с территории РФ. Впрочем, мы не имеем подтверждения такой информации. То, что оккупанты вывозили животных из "Аскании-Новой" в Крым и не только, мы имеем подтверждение. Поэтому мародерить наши временно оккупированные территории они продолжают", - добавил он.

Как животные страдают от российских обстрелов

Как писал УНИАН, из-за постоянных ударов по Харькову из города пришлось эвакуировать двух китов-белух. Известно, что во время одной из атак по городу, российский снаряд упал рядом с дельфинарием. После этого животных перевезли в океанариум Валенсии.

Также сообщалось, что в Киевском зоопарке приютили спасенного из-под обстрелов капибара Тоху. Он имел контузию и стресс, ведь жил на той территории, где осуществлялись постоянные вражеские атаки.

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