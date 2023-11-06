Враг просто крадет животных и уничтожает уникальный заповедник.

Оккупационная администрация крадет животных из херсонского заповедника "Аскания-Нова"и перевозит их в Краснодарский "Сафари-парк". Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

Отмечается, что кража происходит в рамках "соглашения о сотрудничестве", однако соответствующее соглашение не является действительным, ведь от украинского заповедника его подписывает российский ставленник, который не является руководителем.

"По факту враг просто крадет животных и уничтожает уникальный заповедник. Ранее на территории заповедника были также замечены российские военные", - заявили в ЦНС.

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Россия захватила украинский заповедник "Аскания-Нова" - что известно

В 2022 году российские оккупанты захватили институт животноводства "Аскания-Нова". 25 марта 2023 года биосферный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области оказался под контролем оккупантов.

К тому времени, несмотря на оккупацию территории, отсутствие текущих расходов, полностью нарушенную транспортную логистику и критическую массу организационных проблем учреждение функционировало в Украинском формате и осуществляло предусмотренные виды и объемы работ.

В сентябре 2023 года в биосферном заповеднике "Аскания-Нова", находящемся на оккупированной территории Херсонской области, зафиксирован пожар. Огонь охватил около 7 тысяч гектаров на участке "Южная".

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