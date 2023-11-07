Под "прикрытием" заповедника враг обустраивает укрепления и оборонительные сооружения.

В биосферном заповеднике "Аскания-Нова", который находится под оккупацией РФ, происходят пожары, обстрелы и вполне возможно похищение редких животных под видом "соглашения о сотрудничестве". Однако руководство заповедника факт вывоза животных отрицает.

"Прежде всего, информация (о вывозе животных – УНИАН) не соответствует действительности. При этом, факт подписания "соглашения о сотрудничестве" с владельцем краснодарского "Сафари-парка" Марио Абурмаилехом имеет место. Это не первое подобное соглашение с зоопарками, природоохранными учреждениями и ассоциациями России и временно оккупированного Крыма, предусматривающее "творческое сотрудничество и обмен животными", – сообщил директор биосферного заповедника "Аскания-Нова" имени Фальц-Фейна НААН Украины Виктор Шаповал.

В частности, в августе 2023 года заключены такие "договоры" с государственным биосферным заповедником "Ростовский" (РФ), "Ассоциацией по сохранению и восстановлению редких и исчезающих видов животных "Живая природа степи" и "Ростовским-на-Дону зоопарком".

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"Таким образом, угрозы вывоза абсолютно реальны, особенно – после "заворачивания" "Аскания-Нова" в обертку управляемости оккупационной администрацией. 23 марта 2023 года это впервые отмечено заместителем директора Центра ближневосточных исследований С. Даниловым, но фактического перемещения животных из "Аскания-Нова" до сегодняшнего дня не произошло", – утверждает руководитель.

По его словам, в целом с начала оккупации под угрозой находится все биоразнообразие "Аскания-Нова". Единственное, что пока защищает территорию от масштабных разрушений – относительная удаленность линии фронта.

Шаповал подчеркнул, что многочисленные рекламные посты в Телеграм-канале оккупационной администрации по заповеднику – "идиллически-пустопорожние проекты" и чисто пропагандистские лозунги, которые "разбиваются вдребезги о вполне реальные умышленные действия". В частности речь идет о дислокации военной техники и личного состава российских войск, возведении укреплений и оборонительных сооружений непосредственно на определенной территории и под "прикрытием" заповедника и гражданского населения. Все это, по словам Шаповала, обеспечивает предпосылки разрушения природного и культурного наследия.

Он добавил, что оккупационное руководство заповедника понятия не имеет, в какой критической ситуации он находится.

"На территории – бесконтрольное перемещение войск, пожары и обстрелы, что несовместимо с задачами природоохраны...", – подчеркнул чиновник.

Он отметил, что 10 октября 2023 г. заключен "договор о сотрудничестве" между захваченным оккупантами "Аскания-Нова" и Ялтинским зоопарком, в лице его директора-коллаборанта Олега Зубкова. Тогда оккупационные медиаресурсы распространили призывы к обмену животных парка "Аскания-Нова" с зоопарками РФ, в частности редкими и охраняемыми видами. Это лошадь Пржевальского, сайгак и кулан туркменский, которые внесены в список Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СІТЕS). По словам Шаповала, такой потенциальный "обмен животных" – грубое нарушение Конвенции СІТЕS, подписантами которой в свое время стали Украина и РФ.

Руководитель также акцентировал, что заявление о недопустимости намерений РФ относительно вывоза редких видов диких животных и птиц из "Аскания-Нова" соответствующими должностными лицами Украины было передано первому заместителю гендиректора ЮНЕСКО Син Цюю. Тот выразил готовность рассмотреть это обращение в кратчайшие сроки, но это никак не повлияло на ситуацию в заповеднике.

"Остается констатировать, что международные природоохранные институты оказались несостоятельными в противодействии военной агрессии и защите заповедных территорий от фатального влияния войны", – добавил Шаповал.

Он признал, что ситуация с подписанными договорами – не более, чем циничная попытка легитимизировать следующий "обмен" похищенных животных путем заключения официального документа. По мнению специалиста, исходя из реалий, необходимо "с холодным умом" готовиться к потерям и необходимости дальнейшего восстановления инфраструктуры и коллекций.

О ситуации в заповеднике проинформированы Национальная академия аграрных наук Украины, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Национальная комиссия Украины по делам ЮНЕСКО, Министерство иностранных дел Украины, правоохранительные органы. Кроме того, по линии МИД высказаны предложения по мандату мониторинговой миссии ЮНЕСКО в части доступа и контроля за оккупированными природоохранными территориями.

Ситуация в заповеднике "Аскания-Нова"

Напомним, в 2022 году российские оккупанты захватили институт животноводства "Аскания-Нова", а 25 марта 2023 года биосферный заповедник "Аскания-Нова" оказался под контролем оккупантов. В сентябре там вспыхнул масштабный пожар – огонь охватил около 7 тысяч гектаров на участке "Южная".

6 ноября Центр национального сопротивления отметил, что оккупационная администрация заповедника крадет животных и перевозит их в краснодарский "Сафари-парк". Сообщалось, что это происходит в рамках "соглашения о сотрудничестве".

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