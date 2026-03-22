Затонул почти 140 лет назад: любители случайно за два часа нашли корабль-призрак

Любители-исследователи нашли легендарную шхуну после 139 лет поисков – помогла подсказка давно умершего смотрителя маяка.

Корабль-призрак "FJ King", исчезнувший в водах озера Мичиган еще в XIX веке, неожиданно нашли всего за два часа поисков. Открытие совершила команда энтузиастов из Ассоциации подводной археологии Висконсина, которые годами пытались выйти на след судна, пишет Popular Mechanic.

Речь идет о трехмачтовой шхуне "FJ King", построенной в 1867 году в Толедо. Судно затонуло в 1886 году у побережья штата Висконсин после мощного шторма. Более полувека его безуспешно искали, а со временем история превратилась в настоящую легенду.

Прорыв произошел благодаря руководителю поисков Брендону Бейлоду и его команде из 20 исследователей. Они решили довериться не координатам капитана затонувшего судна, а свидетельству смотрителя маяка, который еще в XIX веке сообщал о мачтах, торчащих из воды.

Это решение оказалось решающим. Уже во время второго прохода с использованием гидролокатора команда заметила большой объект. После запуска дистанционного аппарата (ROV) стало ясно – перед ними легендарный "FJ King".

"Некоторым из нас пришлось щипать друг друга. Мы не могли поверить, что нашли его так быстро", – признался Бейлод.

Как затонул FJ King

История гибели судна была драматичной. Во время рейса с грузом железной руды сильный шторм повредил корпус. Капитан Уильям Гриффин пытался спасти корабль, но в конце концов приказал экипажу эвакуироваться. Все восемь членов команды спаслись, перейдя на другое судно.

После этого "FJ King" затонул всего за 28 минут, опустившись на глубину около 45 метров. Очевидцы сообщали, что обломки и документы взлетали в воздух, когда корабль уходил под воду.

Ключевую роль в современном открытии сыграли записи смотрителя маяка Уильяма Сандерсона. Именно он в свое время указал место, где видел мачты затонувшего судна. Команда начала поиски в этом районе – и нашла корабль в нескольких метрах от указанной точки.

По словам исследователей, корпус шхуны сохранился на удивление хорошо, несмотря на тяжелый груз. Это стало неожиданностью, ведь ожидалось, что судно будет полностью разрушено.

Теперь специалисты из Исторического общества Висконсина планируют подробно задокументировать находку, создать 3D-модель и внести место в реестры исторических памятников.

