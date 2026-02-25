Ученые нашли затонувший корабль с несколькими тоннами китайских 'сокровищ' (фото, видео)

По их мнению, это открытие еще раз проливает свет на роль Сингапура в морской торговой сети XIV века.

У берегов Сингапура было обнаружено затонувшее судно XIV века, на борту которого находятся 3,8 тонны керамического груза, включая крупнейшую в мире коллекцию сине-белого фарфора династии Юань. Об этом пишет Daily Galaxy.

Обломки корабля, получившего название "Темасек", содержат важную информацию как для историков, так и для археологов. Груз, включающий в себя множество керамических изделий из знаменитых китайских печей Цзиндэчжэнь, вероятно, направлялся в Темасек, древнее название современного Сингапура.

Отмечается, что это открытие не только проливает свет на древние торговые сети, но и предполагает, что Сингапур мог быть оживленным центром мировой торговли гораздо раньше, чем считалось ранее.

Раскопки древних сокровищ

По словам Майкла Флекера, эксперта из HeritageSG, дочерней компании Национального совета по наследию Сингапура, найденный на затонувшем корабле сине-белый фарфор династии Юань считается исключительного качества. Он отметил, что "качество керамики во многих случаях превосходное".

Интересно, что коллекция включает более 2350 осколков и несколько почти неповрежденных экземпляров с изображениями мандариновых уток в пруду с лотосами, драконов и цветов, выполненных в ярких синих оттенках. Несмотря на то, что фарфор составлял всего 4% груза по весу, он является наиболее значимой частью с точки зрения исторической ценности.

На затонувшем судне также были обнаружены другие виды керамики, такие как лунцюаньский селадон и фуцзяньские сосуды для хранения, которые позволяют лучше понять различные виды товаров, которыми торговали Китай и Юго-Восточная Азия. Флекер пояснил, что лунцюаньский селадон составлял 44,5% груза по весу, подчеркивая его важность в древней китайской торговле.

Китайская джонка на пути в Темасек

Отмечается, что хотя ни одна часть корпуса корабля не сохранилась, данные, собранные на месте крушения, позволяют предположить, что это, вероятно, была китайская джонка (тип прочного парусного судна, популярный в древнем Китае). В исследовании, опубликованном в журнале Journal of International Ceramic Studies, говорится:

"Хотя ни один из корпусов корабля не сохранился, косвенные доказательства указывают на то, что это, вероятно, была китайская джонка. Судя по местоположению затонувшего судна, многочисленным аналогичным находкам на наземных археологических объектах Сингапура и, что важно, по общему дефициту больших сине-белых блюд, которые встречаются в исторических коллекциях Турции, Ближнего Востока и Индии, Темасек, по-видимому, был наиболее вероятным местом назначения корабля".

По мнению ученых, это открытие еще раз проливает свет на роль Сингапура в морской торговой сети XIV века.

Сине-белый фарфор: культура в каждой трещинке

Интересно, что фарфор был изготовлен в период с конца 1320-х до начала 1330-х годов, во время правления императора Вэньцзуна, который ограничил использование некоторых мотивов, включая изображение мандаринки на пруду с лотосами, в качестве личного герба. Флекер пояснил:

"Преобладающим мотивом на сине-белом фарфоре с затонувшего корабля являются мандаринки на пруду с лотосами", добавив, что эти мотивы первоначально предназначались для императора, но после 1340 года стали доступны и другим гончарам".

Отмечается, что замысловатые узоры на фарфоре, такие как утки и цветы лотоса, символизировали гармонию и процветание. Флекер отметил, что этот период производства фарфора совпадает со временем, когда ограничения на изображение утки на пруду были сняты около 1340 года.

Новости археологии

Странные символы, вырезанные на пластине из бивня мамонта, найденной в пещере на юго-западе Германии, могут быть самой ранней известной формой протописьменности.

Более 40 тысяч лет назад люди уже наносили знаки на инструменты и скульптуры - это были повторяющиеся линии, насечки, точки и кресты. Впрочем, долгое время оставалось непонятным, сколько именно информации передавали эти символы.

