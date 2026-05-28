Рассказываем, почему в Германии дешевые машины, а некоторые - и вовсе отдают даром.

Машина б/у в Германии иногда достается новым владельцам буквально бесплатно - в объявлениях можно встретить ценник даже в 0 евро. На первый взгляд это кажется странным, ведь речь идет о вполне рабочих автомобилях. Разбираемся, почему немцы готовы отдавать машины даром и что скрывается за такими предложениями.

Чтобы понять, почему немцы раздают автомобили бесплатно, достаточно посчитать, во сколько обходится простое владение машиной - даже если она стоит в гараже и никуда не едет. Вот статьи расходов:

страховка Haftpflicht - без нее на дорогу не выехать, в среднем она стоит 258 евро в год, у молодых или неопытных водителей сумма легко перешагивает тысячу;

транспортный налог Kfz-Steuer - рассчитывается исходя из объема двигателя, типа топлива и экологического класса, то есть, старый дизель Euro 4 обойдется заметно дороже компактной бензиновой машины;

техосмотр TÜV – нужно проходить раз в два года, это около 160-170 евро в 2026 году, а если машина не прошла - ремонт плюс повторный визит и 30-50 евро сверху.

Если ремонт предусматривает замену тормозных дисков, подвеску, катализатор - вот уже набежало 500-800 евро.

Получается, что для машины, стоимость которой на вторичном рынке в 300 евро, все это попросту не имеет смысла.

Типичная история: у немца-пенсионера в гараже стоит Opel Corsa 2001 года. TÜV просрочен, мелкие проблемы есть. Чтобы продать авто хотя бы за пару сотен, нужно сначала вложиться. И пока машина стоит на учете, то "капают" страховка и налог.

Снять с учета несложно и стоит всего 10-15 евро, но тогда автомобиль нельзя оставлять на улице или общественной парковке: за незарегистрированную машину грозит эвакуация.

Есть еще вариант - сдать на утилизацию, так как по закону производитель обязан принять собственный автомобиль обратно бесплатно, но только если все детали оригинальные. На старых машинах это редкость. Вот и получается, что проще написать на доске объявлений Kleinanzeigen "Zu verschenken" ("Отдам даром") и подождать, пока кто-нибудь приедет и заберет.

Чаще всего бесплатно авто отдают пожилые владельцы. В ряде немецких городов пожилым предлагают бесплатный проездной Deutschlandticket (63 евро в месяц в 2026 году) в обмен на добровольный отказ от вождения.

"Бесплатная" машина б/у в Германии - чего от нее ждать

Бесплатные авто - это обычно малолитражки конца 90-х или начала 2000-х с пробегом более 200 тысяч километров. У них часто просрочен техосмотр, есть ржавчина и мелкие поломки. Но при этом машина на ходу: двигатель работает, коробка переключается, тормоза исправны.

Для украинцев это еще вполне рабочее авто, а для немцев - уже обуза: ремонт нередко стоит дороже самой машины. Поэтому владельцы и готовы отдать ее бесплатно, лишь бы не тратиться дальше.

На немецкий рынок подержанных авто сейчас влияет и избыток новых машин, особенно электрокаров. После сокращения государственных субсидий спрос на них заметно упал, дилеры начали делать большие скидки - иногда до четверти стоимости. Из-за этого дешевеют и автомобили с пробегом: чем доступнее новые модели, тем быстрее падает цена старых. В итоге многие владельцы предпочитают просто отдать машину бесплатно, лишь бы не тратить время на продажу.

Главными "охотниками" за такими предложениями становятся жители ЕС - для них передвижение автомобиля между странами не связано с растаможкой, поэтому даже машина за символические 0 евро может оказаться выгодной покупкой.

