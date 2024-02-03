Фисташки могут помочь снизить уровень плохого холестерина, снизить риск сердечных заболеваний и поддержать здоровье сердечно-сосудистой системы.

Если вы поклонник здоровых перекусов или просто хотите добавить в свой рациона что-то вкусненькое и питательное, обратите внимание на фисташки - благодаря насыщенному вкусу и полезным свойствам они считаются одним из самых полезных суперпродуктов.

В частности, фисташки являются хорошим источником белка, пищевых волокон, полезных жиров, витаминов и минералов. Они содержат антиоксиданты, в том числе витамин Е и каротиноиды, которые полезны для общего состояния здоровья. Портал Pink Villa рассказал о 15 научно подтвержденных полезных свойствах фисташек, которые вас приятно удивят.

1. Поддерживают здоровье сердца

Несколько исследований показали, что фисташки положительно влияют на маркеры здоровья сердца. Во-первых, фисташки богаты на мононенасыщенные жирные кислоты, подобные тем, что содержатся в оливковом масле. Эти полезные жиры могут помочь снизить кровяное давление и снизить риск сердечных заболеваний. Кроме того, фисташки содержат антиоксиданты, такие как гамма-токоферол и полифенолы, которые обладают противовоспалительными свойствами и могут защитить от сердечных заболеваний.

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2. Помогают контролировать вес

Порция фисташек обеспечивает сытное сочетание белка, клетчатки и полезных жиров, способствуя ощущению сытости и уменьшению аппетита. Несколько исследований продемонстрировали, что люди, которые употребляют фисташки в качестве перекуса, потребляют меньше калорий в течение дня, не испытывая при этом голода. Кроме того, процесс очистки фисташек от скорлупы может замедлить прием пищи и способствовать осознанному питанию.

3. Контролируют уровень сахара в крови

Фисташки имеют низкий гликемический индекс, так что оказывают минимальное влияние на уровень сахара в крови. Сочетание клетчатки, полезных жиров и белков в фисташках помогает замедлить усвоение глюкозы, предотвращая скачки уровня сахара в крови.

4. Улучшают здоровье глаз

Фисташки богаты каротиноидами, включая лютеин и зеаксантин, которые полезны для здоровья глаз. Эти соединения действуют как антиоксиданты в глазах, защищая от окислительного повреждения, вызванного вредными свободными радикалами. Исследование показывают, что лютеин и зеаксантин могут помочь снизить риск возрастной дегенерации желтого пятна и катаракты - двух распространенных заболеваний глаз, которые могут ухудшить зрение.

5. Способствуют здоровью кишечника

Фисташки - хороший источник клетчатки, которая действует как пребиотик, питая полезные бактерии в кишечнике и способствуя их росту. Это, в свою очередь, помогает поддерживать сбалансированную микробиоту кишечника, что связано с различными преимуществами для здоровья, включая улучшенное пищеварение, повышенное усвоение питательных веществ и укрепление иммунной функции.

6. Содержат противораковый потенциал

Фисташки содержат различные антиоксиданты и фитохимические вещества, такие как гамма-токоферол и ресвератрол, которые могут предотвратить определенные виды рака. Кроме того, фисташки продемонстрировали способность препятствовать когнитивным и моторным нарушениям и восстанавливать пространственную память, вызванную двумя нейротоксическими противораковыми препаратами-цисплатином и винкристином

7. Богаты питательными веществами

Фисташки содержат большое количество белка, пищевых волокон, полезных жиров, витаминов (таких как витамин Е и витамин В6), минералов (таких как медь, магний и калий) и антиоксидантов. Эти питательные вещества играют жизненно важную роль в производстве энергии, функционировании клеток, иммунной поддержке и антиоксидантной защите организма.

8. Обладают противовоспалительными свойствами

Фисташки содержат различные антиоксиданты, такие как ресвератрол, флавоноиды и токоферолы, которые нейтрализуют вредные свободные радикалы и уменьшают воспаление в организме.

9. Полезны для здоровья мозга

Полезные жиры, содержащиеся в фисташках, такие как мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, важны для здоровья мозга и связаны с улучшением когнитивных функций. Кроме того, фисташки содержат витамин Е, антиоксидант, связанный с снижением риска болезни Альцгеймера и нейродегенеративных расстройств.

10. Способствуют здоровью кожи

Антиоксиданты и витамин Е, содержащиеся в фисташках, способствуют здоровью кожи. Антиоксиданты помогают защитить кожу от окислительного повреждения, вызванного факторами окружающей среды и свободными радикалами. А витамин Е обладает защитными свойствами, помогает уменьшить признаки старения, улучшает эластичность кожи и увлажняет ее.

11. Поддерживать здоровье костей

Фисташки содержат питательные вещества, такие как кальций, магний и фосфор, которые необходимы для поддержания здоровья костей и снижение риска остеопороза.

12. Укрепляют иммунную систему

Фисташки содержат необходимые витамины и минералы, включая витамин Е, Витамин В6 и цинк, которые играют решающую роль в поддержании здоровой иммунной системы. Элемент лизин, присутствующий в фисташках, представляет собой альфа-аминокислоту, которая помогает уменьшить симптомы кашля и простуды.

13. Помогают контролировать уровень холестерина

Исследование было показано, что фисташки могут снижать уровень плохого холестерина и повышать уровень хорошего холестерина, способствуя здоровому липидному профилю, что, в свою очередь, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

14. Защищают нервную систему

Фисташки богаты витамином B6, питательным веществом, которое играет решающую роль в формировании миелина, защитной оболочки вокруг нервов. Это помогает защитить нервную систему и улучшает ее общее функционирование и двигательные способности. Потребление фисташек также может стимулировать выработку определенных внутренних кислот, которые способствуют расслаблению нервов и ощущению покоя.

15. Повышают уровень гемоглобина

Гемоглобин отвечает за транспортировку кислорода по крови. Наличие витамина B6 в фисташках способствует улучшенной и ускоренной выработке гемоглобина в организме, тем самым снижая вероятность анемии и способствуя общему здоровью и благополучию.

Ранее врач-диетолог назвала самые полезные орехи, которые могут дополнить ваш рацион. Это грецкий орех, миндаль, орехи пекан, фисташка и кешью.

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