Всего лишь пять орехов дополнят ваш рацион.

Они хрустят. Они удобны. И, что самое главное, они вкусные. Орехи являются одним из главных продуктом питания для всех - от тех, кто придерживается диеты, в до любителей перекусить

Врач-диетолог из Института здоровья пищеварительной системы Джейми Аллерс в колонке для Health news hub рассказала, все ли орехи одинаково полезны.

Миндаль

Универсальный и вкусный, миндаль обладает множеством полезных свойств.

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"Клетчатка, белок, кальций, витамин Е - миндаль насыщен питательными веществами", - говорит Аллерс. "Он способствует здоровью костей и мышц, а также является отличным источником антиоксидантов".

При этом она указала, что орех можно употреблять в пищу как чищенный, так и начищенный.

"Это полностью зависит от вас", - говорит диетолог. "Кожица действительно содержит клетчатку и антиоксиданты, но в самих орехах их и так предостаточно. Если вы предпочитаете их без кожицы, это не будет иметь большого значения".

Аллерс советует добавлять миндаль в овсянку или йогурт. Или можно попробовать заменить обычную муку на миндальную для приготовления различных блюд, например блинчиков.

Грецкие орехи

"В грецких орехах самая высокая концентрация полиненасыщенных жиров, которые действительно полезны для здоровья сердца", - говорит Аллерс. "Как и большинство других орехов, они содержат большое количество антиоксидантов".

Она рекомендует добавлять грецкие орехи в салаты или десерты, чтобы сделать их более сытными

"Особенно когда речь идет о десертах, орехи могут увеличить их питательную ценность. Это не обязательно означает, что вы можете съесть больше десерта, но это означает, что вы получите больше пользы для здоровья".

Пекан

Как и грецкие орехи, они отлично подходят для уменьшения воспаления и улучшения здоровья сердца.

"Но важно помнить, что орехи калорийны", - говорит Аллерс. "Следите за размером порций - в порции весом в одну унцию содержится около 150-200 калорий, что должно быть сытным перекусом".

Она предлагает обжарить пекан с такими приправами, как корица и порошок чили или сушеный розмарин и чеснок

Фисташки

В них больше калия, чем в любом другом орехе, поэтому они полезны для здоровья сердца и иммунной системы, но речь идет лишь о самих орехах.

"В любых обработанных продуктах фисташки, скорее всего, являются лишь ароматизатором. Возможно, вы не получите значительного количества настоящих фисташек, если они вообще есть", - отметила Аллерс.

Чтобы выяснить это, проверьте список ингредиентов и найдите в нем экстракт или ароматизатор фисташек.

"Если вы ищете отличный способ добавить фисташки в свой рацион, попробуйте использовать их в песто вместо кедровых орехов", - советует диетолог. "Или измельчите их и смешайте с чесноком, лимоном, зеленью и оливковым маслом - получится интересная начинка для рыбы или курицы".

Кешью

Кешью, входящие в состав любой ореховой смеси, богаты питательными веществами.

"Они являются отличным источником цинка и железа, которые укрепляют иммунитет и предотвращают анемию", - говорит Аллерс.

Но, как и с любым другим орехом, нужно опасаться добавок.

"Орехи могут быть обжаренными и ароматизированными, в них могут добавляться масла, соли и сахара. Если есть сомнения, сырые орехи содержат меньше всего добавок", - отмечает она.

Аллерс предлагает смешивать кешью с солеными соусами и заправками в качестве растительной альтернативы крему.

Семена

Хотя технически семена не являются орехами, они обладают многими теми же преимуществами.

"Если у вас аллергия на орехи, вы можете есть семечки", - говорит Аллерс. "Это отличный способ добавить в свой рацион полезные жиры, клетчатку, белок и антиоксиданты".

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