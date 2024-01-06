Вода с лимоном может поддержать пищеварение, дать вам полезную дозу витамина С, сохранить водный баланс и помочь похудеть, свидетельствуют данные клиники Кливленда, пишет Eat This, Not That.
Дипломированный диетолог и сертифицированный тренер по лечебному питанию поведала о том, как употребление лимонной воды может способствовать снижению веса. Специалист раскрыла 10 полезных свойств воды с лимоном.
Вода с лимоном - польза
Лимоны являются источником необходимых питательных веществ, таких как витамин С и антиоксиданты, свидетельствуют результаты исследования Frontiers in Nutrition, проведенного в 2021 году.
Что происходит с вашим телом, когда вы пьете лимонную воду каждый день:
- это может помочь сбалансировать уровень сахара в крови;
- это может поддержать здоровое пищеварение;
- это может подщелачивать ваше тело;
- это может улучшить здоровье кожи;
- это может повысить уровень энергии;
- это может способствовать осознанному употреблению жидкости;
- это может ускорить ваш метаболизм;
- это может улучшить детоксикацию;
- это может повысить чувство сытости;
- это может обуздать тягу к еде.
Выбор воды с лимоном вместо сладких напитков или закусок может помочь снизить общее потребление калорий и сахара. То есть это простая замена, которая может способствовать дефициту калорий, важнейшему компоненту потери веса.
Ранее УНИАН писал, что происходит с вашим телом, когда вы едите лимоны каждый день.