Вода с лимоном ускоряет метаболизм и повышает уровень сытости.

Вода с лимоном может поддержать пищеварение, дать вам полезную дозу витамина С, сохранить водный баланс и помочь похудеть, свидетельствуют данные клиники Кливленда, пишет Eat This, Not That.

Дипломированный диетолог и сертифицированный тренер по лечебному питанию поведала о том, как употребление лимонной воды может способствовать снижению веса. Специалист раскрыла 10 полезных свойств воды с лимоном.

Вода с лимоном - польза

Лимоны являются источником необходимых питательных веществ, таких как витамин С и антиоксиданты, свидетельствуют результаты исследования Frontiers in Nutrition, проведенного в 2021 году.

Видео дня

Что происходит с вашим телом, когда вы пьете лимонную воду каждый день:

это может помочь сбалансировать уровень сахара в крови;

это может поддержать здоровое пищеварение;

это может подщелачивать ваше тело;

это может улучшить здоровье кожи;

это может повысить уровень энергии;

это может способствовать осознанному употреблению жидкости;

это может ускорить ваш метаболизм;

это может улучшить детоксикацию;

это может повысить чувство сытости;

это может обуздать тягу к еде.

Выбор воды с лимоном вместо сладких напитков или закусок может помочь снизить общее потребление калорий и сахара. То есть это простая замена, которая может способствовать дефициту калорий, важнейшему компоненту потери веса.

Ранее УНИАН писал, что происходит с вашим телом, когда вы едите лимоны каждый день.

Вас также могут заинтересовать новости: