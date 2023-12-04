В частности, по словам диетологов, лимоны улучшают здоровье кожи.

Пикантные, ароматные и освежающие лимоны - любимый продукт на кухне для многих. Диетологи рассказали о питательной ценности, которую они приносят.

Лимоны - польза для здоровья

Как пишет eatingwell.com, со ссылкой на доктора медицинских наук, диетолога Эрин Палински-Уэйд, среди положительных "качеств" этих фруктов особенно выделяют такие:

лимоны улучшают здоровье кожи (лимоны богаты витамином С, который способствует синтезу коллагена, очень важного для эластичной и сияющей кожи);

Видео дня

лимоны снижают риск образования камней в почках (ежедневное употребление концентрата лимонного сока, разбавленного водой, может повысить уровень цитрата в моче - соли лимонной кислоты, которая связывается с кальцием и может помочь препятствовать образованию камней в почках);

лимоны помогают усваивать железо более эффективно (витамин С в лимонах может значительно улучшить усвоение железа, особенно негемового железа, получаемого из растительных источников);

лимоны снабжают организм антиоксидантами (лимоны богаты флавоноидами, которые могут придавать им естественные антиоксидантные свойства; это укрепляет иммунную систему и общее состояние здоровья).

Диетологи предупреждают и о потенциальных рисках употребления лимонов. В частности, высокое содержание лимонной кислоты в лимонах может разрушить зубную эмаль и со временем привести к ухудшению здоровья зубов.

Кроме того, у людей, страдающих кислотным рефлюксом, употребление слишком большого количества лимонов может вызвать изжогу, особенно если их есть натощак. Также цитрусовые и соки могут раздражать и усугублять язвы во рту.

Напомним, ранее УНИАН назвал 6 удивительных свойств имбиря, о которых вы могли не знать.

Вас также могут заинтересовать новости: