Каких кошек стоит завести в 2026 году: ветеринары назвали 6 самых популярных пород

Эти кошки хорошо ладят с людьми.

Любая кошка может стать для вас идеальным питомцем, однако есть породы, которые особенно популярны в этом году. Поэтому издание ParadePets назвало 6 пород кошек, которые, по мнению ветеринаров, люди любят заводить больше всего.

Бенгальская кошка

Эта порода обладает уникальной внешностью, напоминающей миниатюрную дикую кошку, благодаря чему они выглядят великолепно.

"Бенгальские кошки популярны благодаря своей внешности. У них характерная внешность, напоминающая леопардов. У них также характер, который ценят многие владельцы. Они полны энергии, очень любознательны и умны", - отметила Эми Уорнер, доктор ветеринарных наук, штатный ветеринар в Waggel.

Бенгалы в основном любят взаимодействовать с людьми и предметами вокруг себя.

"Они любят лазать, изучать трюки и играть с игрушками-головоломками", - добавила Уорнер.

Такие черты делают бенгалов одной из лучших пород кошек для активных семей.

Бурманская кошка

Эти популярные кошки обладают милым лицом, перед которым трудно устоять, и не менее привлекательным характером.

"Бурманская кошка очень ласковая, общительная и известна тем, что устанавливает прочные связи со своими людьми. Они стремятся к взаимодействию с людьми в течение дня, будь то сидя на коленях, следуя за хозяином по дому или просто находясь рядом", - сказала ветеринар.

Также эта кошка известна своей приветливостью, которая распространяется почти на всех вокруг них.

"Они легко ладят с другими домашними животными и даже с детьми", - подчеркнула Уорнер.

Абиссинская кошка

Эксперты считают, что одной из самых популярных пород кошек в этом году является абиссинская. Эта порода имеет изящный вид, который сложно не заметить.

"Абиссинская кошка - это атлетичная короткошерстная кошка с клиновидной головой, большими ушами и характерной окраской с тигровыми полосами, напоминающей дикую кошку", - рассказала Джули Хант, доктор ветеринарных наук, ветеринар-консультант компании Embrace Pet Insurance.

Абиссинские кошки также известны своим умом.

"Они умны и быстро учатся новому", - сказала Хант.

Персидская кошка

Эти кошки имеют густую, пушистую шерсть, что делает их популярной породой домашних кошек среди людей, которые хотят завести именно такую.

"Владельцев часто привлекает красивая шерсть кошки и ее плоское, очаровательное лицо", - добавила Хант.

Персидские кошки обычно кроткие, ласковые и тихие. Эти любящие кошки, живущие в помещении, обычно не очень активны, что делает их идеальным выбором для спокойных семей.

Рагамаффин

Эта милая кошка происходит от породы регдол, но в середине 1990-х годов она стала отдельной породой. Как и регдолы, рагамаффины склонны расслабляться, когда их берут на руки или обнимают, уверяет ветеринар.

"Рагамаффин - это прекрасный кот с замечательным, дружелюбным и кротким характером. Он известен своей любовью к объятиям и стремлением к тесному контакту с людьми. Прежде всего, именно эта черта сделала рагамаффина популярным", - подчеркнула Хант.

Манчкин

Кошки этой породы идеально подходят для людей, которые любят маленьких кошек. Этот очаровательный котик похож на таксу, что встречается нечасто.

"Кошки породы манчкин являются популярными домашними питомцами благодаря своему уникальному внешнему виду. Короткие лапки и милость напоминают котят, что многим кажется привлекательным", - объяснила Уорнер.

По словам ветеринара, эта порода "общительна и уверена в себе".

Также манчкины хорошо приспосабливаются к различным условиям проживания, поэтому подходят многим людям.

