Пилот назвал лучший истребитель для борьбы с Россией

По словам пилота, этот истребитель способен справиться с этой задачей лучше, чем F-35.

Для Португалии в течение очень долгого времени явным кандидатом на роль нового боевого самолета был F-35. Однако ситуация начала меняться в 2025 году, прежде всего из-за спорных действий администрации США и растущих опасений Европы по поводу чрезмерной зависимости от американского вооружения.

Как пишет WP Tech, JAS-39 Gripen позиционируется как лучший истребитель для борьбы с Россией. Бывший пилот шведских вооруженных сил Юсси Халметоя заявил в разговоре с журналистами, что этот истребитель был задуман и построен с учетом сценария угрозы российского нападения на Европу.

"Мы находимся в непосредственной близости от этой угрозы. Все знают, кто является врагом – это Российская Федерация. Это не секрет. Это угроза, против которой на протяжении десятилетий мы разрабатывали все наши оборонные продукты", - сказал Халметоя.

Говоря о преимуществах JAS-39 Gripen, Халметоя упомянул часто подчеркиваемую возможность эксплуатации этих истребителей с импровизированных взлетных полос. Также он подчеркнул, что эти истребители имеют широкий арсенал вооружения, быстро получают обновления программного обеспечения и имеют высокую способность к адаптации на поле боя.

Кроме того, Халметоя считает, что JAS-39 Gripen способен лучше справиться с угрозой со стороны России, по сравнению с F-35. По его словам, американский истребитель не был спроектирован для быстрого выполнения большого количества боевых вылетов с тяжелым вооружением.

Почему истребители Gripen так важны для Украины

Ранее эксперт по вопросам авиационного рынка Богдан Долинце заявил, что истребители JAS-39 Gripen по своим тактико-техническим характеристикам выглядят очень привлекательно для Воздушных сил Украины.

По словам Долинце, наиболее весомо то, что стоимость летного часа JAS-39 Gripen составляет около 5 тысяч долларов, что в 5 раз ниже, чем при аналогичных нагрузках в F-16. Также он отметил, что шведский истребитель имеет современный радар AESA.

