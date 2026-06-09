Садовник назвал 3 растения, которые отпугивают комаров лучше любого спрея

Это решение обходится дешевле, чем химические средства.

Избавиться от комаров на даче или во дворе можно без спреев и свечей – и гораздо эффективнее. Садовод Жоан Кальдерон рассказал изданию Express, какие именно растения стоит посадить, чтобы насекомые сами держались подальше.

Кальдерон сразу ставит точку в споре между химией и природой – традиционные средства он называет просто "бесполезными". Вместо этого советует обратить внимание на три растения, которые справляются с задачей гораздо лучше.

Первая в списке – лемонграсс (или лимонная герань). По мнению садовода, это "лучшее растение для отпугивания комаров" из всех доступных вариантов.

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Второе место занимает лаванда – и без того любимица огородников, но оказывается, она еще и "достаточно эффективный природный биологический репеллент" против насекомых.

Третье место – у ноготков. Этот цветок "содержит небольшое количество пиретрина, которого насекомые избегают любой ценой", объясняет Кальдерон.

Помимо растений, садовод напоминает о простом, но важном правиле: убирать с участка лужи и любую стоячую воду – именно там комары охотнее всего размножаются.

В качестве дополнительного средства он упоминает лимон с гвоздикой – этот нехитрый прием "также помогает отпугивать комаров и пчел".

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