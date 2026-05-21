В глубинах джунглей обнаружили один из последних оплотов цивилизации майя

Группа археологов обнаружила новые свидетельства того, что место в отдаленном уголке мексиканских джунглей может быть давно затерянным городом майя Сак-Балам, который служил последним оплотом после испанского завоевания. Об этом пишет BBC Science Focus.

Открытие, представленное на недавней встрече Общества американской археологии, может открыть удивительную возможность заглянуть в жизнь на закате цивилизации майя.

"Я думаю, что жизнь в Сак-Баламе была непростой. В документах говорится, что в 1694 году здесь было более 100 домов", - сказала доктор Юко Ширатори, археолог из японского университета Риссё, возглавлявшая работу.

Отмечается, что Сак-Балам, что в переводе с языка майя буквально означает "белый ягуар", был основан в 1586 году племенем Лакандон Чоль в качестве убежища после разграбления их региональной столицы, Лакам-Тун, испанцами.

Жизнь майя на этом месте продолжалась более 100 лет, пока оно окончательно не пало под натиском испанцев в 1695 году. К 1712 году город был заброшен.

Одним из наиболее убедительных доказательств того, что это действительно затерянное поселение, стало обнаружение стены длиной 16 метров и высотой 1 метр. Размер стены соответствует испанским описаниям больших общественных зданий Сак-Балама, которые использовались для общественных мероприятий и собраний.

Кроме того, команда обнаружила фрагменты керамики и фигурку обезьяны, которые, вероятно, относятся к тому же периоду, когда Сак-Балам был заселен. Тем не менее, остаются вопросы о том, действительно ли это затерянное убежище. Ширатори сказала:

"Мне нужно выяснить, является ли 16-метровая стена фундаментом здания. Для этого я надеюсь найти связанные с ней предметы, такие как керамика, включая курильницы, и древесный уголь, чтобы датировать их методом AMS-радиоуглеродного анализа".

Испанские документы свидетельствуют о том, что Сак-Балам был сожжен во время завоевания, а это значит, что слой пепла под землей также может подтвердить, действительно ли это затерянный город.

