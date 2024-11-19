Профессор истории и археологии Древней Греции в Университете штата Пенсильвания Марк Манн заявил, что расшифровал древнюю, сильно поврежденную надпись на 2600-летнем памятнике в Турции.
Как пишет Live Science, на этом памятнике выгравированы изображения львов и сфинксов. Он известен как "Арслан Кая", что переводится как "львиная скала".
Оказалось, что на памятнике написано имя "Матеран" - фригийской богини, которая процветала на территории современной Турции примерно с 1200 по 600 год до нашей эры. Люди, которые тогда жили, знали ее "просто как Мать". было много древних культур, которые почитали ее.
"Греки знали ее как Мать богов", - сказал Манн, отметив, что римляне называли ее "Magna Mater" или "Великая мать".
В своей статье в журнале Kadmos он отметил, что памятник был построен, когда королевство Лидия, которое очень уважало Матеран, могло господствовать на этой территории.
Памятник сильно поврежден атмосферными воздействиями и грабителями, поэтому надпись чрезвычайно трудно прочитать. Дискуссии вокруг этого объекта велись с 19 века. Чтобы разгадать тайну, Манн детально сфотографировал надпись при хорошем освещении, а также изучил более старые фото и видео надписи.
По мнению исследователя, имя Матерана, вероятно, было частью более крупной надписи, которая объясняла, кто заказал надпись и кем была богиня. Манн также изучил различные стилистические детали памятника, которые подтверждают дату надписи первой половиной или серединой шестого века до нашей эры.
В то же время преподаватель Практической школы передовых исследований во Франции Ростислав Орешко, который провел широкое исследование фригийских надписей, но не участвовал в работе Манна, сказал, что эта работа не предлагает новой интерпретации.
"Статья Мунна в Kadmos не предлагает что-то радикально новое относительно надписи, она просто объясняет чтение. Чтение Матеран, относящееся к известной фригийской богине, было предложено еще в 19 веке", - сказал Орешко, отметив, что выводы Манна подтверждают эту интерпретацию.
Дебаты вокруг надписи продолжаются.
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