Владельцы самых крупных отпечатков имели довольно значительные размеры - до 2-3 метров в длину.

Туристка нашла в итальянских Альпах окаменелые следы рептилий возрастом 280 миллионов лет, живших в пермский период, до динозавров. Как пишет InterestingEngineering, окаменелости нашла в горном массиве Вальтеллина-Ороби на севере Италии местная жительница Клаудия Стеффенсен во время похода в горы с мужем.

"Мой муж шел впереди меня, глядя прямо перед собой, а я смотрела под ноги. Я поставила ногу на камень, который показался мне странным, так как больше походил на цементную плиту. Затем я заметила странные круглые узоры с волнистыми линиями. Присмотревшись, я поняла, что это отпечатки лап", - рассказала она.

Стеффенсен сделала снимок скалы и отправила его своему другу, фотографу-натуралисту Элио Делла Феррера, который переслал его Кристиано Даль Сассо, палеонтологу из Музея естественной истории в Милане. Фотография вызвала широкий интерес среди экспертов, что привело к дальнейшему расследованию.

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После исследования ученые установили, что следы, обнаруженные на высоте 1 700 метров над уровнем моря, принадлежат доисторической рептилии, которая бродила по этой местности около 280 миллионов лет назад, задолго до эпохи динозавров.

Дальнейшие исследования природного парка позволили обнаружить сотни окаменелых отпечатков лап таких животных, как амфибии, рептилии и насекомые. Многие отпечатки были выровнены и образовывали "дорожки", что позволяет предположить, что их оставили пять или более видов животных.

Как отмечают палеонтологи, владельцы самых крупных отпечатков имели довольно значительные размеры - до 2-3 метров в длину.

Также ученые обнаружили окаменелые фрагменты растений, семена и отпечатки дождевых капель. Отмечается, что эти следы были обнаружены благодаря изменениям климата, которые привели к таянию льда в Альпах.

Ранее в США палеонтологи обнаружили окаменелость "обитателя болот", который жил еще во времена динозавров. Это млекопитающее имело размер примерно, как ондатра, и могло бегать по болотам.

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