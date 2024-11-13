Дальнейшие раскопки могут показать, как древние популяции людей взаимодействовали между собой.

В Таджикистане археологи нашли объект, которому 150 тыс., и именно он сыграл ключевую роль в миграции и развитии ранних людей и их предков в Центральной Азии.

По данным исследователей, в долине Зеравшана могли сосуществовать несколько видов людей, включая современных Homo sapiens, неандертальцев или денисовцев. Именно эта местность, вероятно, служила маршрутом миграции в Азию, согласно исследованию, пишет Independent.

"Оказывается, долина Зеравшана, известная в основном как маршрут Шелкового пути в Средние века, была ключевым маршрутом для человеческой экспансии задолго до этого", - прокомментировал открытие соавтор исследования Йосси Зайднер.

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В ходе раскопок на археологическом объекте, известном как Сойи Хавзак, ученые нашли много каменных орудий, костей животных и древней растительности.

Раскопки в трех разных районах местности выявили слои человеческой деятельности, датируемые различными периодами от 20 тыс. до 150 тыс. лет назад.

Исследователи отметили, что это все дает ключи к пониманию древнего климата и окружающей среды, а также потенциал для обнаружения различных видов людей, населявших этот регион.

Хорошо сохранившиеся останки органических материалов, таких как обожженная древесина и кости, делают это место "замечательным" для понимания древней среды этого района, отметили ученые.

"Это позволяет нам реконструировать древний климат региона и дает надежду, что дальнейшие раскопки помогут разгадать биологию человека в этом регионе. Это имеет решающее значение для понимания развития человеческих популяций и жизни в Центральной Азии", - сказал Зайднер.

Археологи полагают, что дальнейшие раскопки в этом районе могут раскрыть то, как популяции древних человеческих видов взаимодействовали друг с другом.

Этот горный коридор Центральной Азии, по их словам, мог служить ключевой точкой перехода для распространения доисторических человеческих популяций по обширным регионам.

"Мы надеемся, что продолжающиеся исследования на этом месте откроют новые возможности для понимания того, как различные группы людей - такие как современные люди, неандертальцы и денисовцы - могли взаимодействовать и мигрировать в этом регионе", - отметил Зайднер.

Друге открытия археологов

В 2018 году таджикские археологи в небольшом местечке Фахробод, которое находится в районе Хуросон Хатлонской области, обнаружили древний подземный буддистский храм.

Археологи обнаружили самую древнюю в мире бутылку вина, содержащую кремированные кости мужчины. Жидкость внутри бутылки была вином, подтвердили тесты.

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