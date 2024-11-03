По сравнению с динозаврами это существо было довольно маленьким.

В США палеонтологи обнаружили окаменелость "обитателя болот", который жил еще во времена динозавров. Останки этого древнего млекопитающего откопали в городе Рейнджли, штат Колорадо, пишет Interesting Engineering.

Это млекопитающее имело размер примерно, как ондатра, и могло бегать по болотам Колорадо около 70-75 миллионов лет назад. Благодаря этому у исследователей складывается представление о разнообразной экосистеме, которая существовала в штате в позднемеловой период.

Ученые провели исследование окаменелостей и идентифицировали новый вид, который назвали Heleocola piceanus. Эта находка является существенной, ведь млекопитающие такого периода являются достаточно редкими в Колорадо.

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"Колорадо - прекрасное место для поиска окаменелостей, но млекопитающие этого периода, как правило, довольно редкие. Поэтому очень приятно видеть этот срез времени, сохранившийся в Колорадо", - отметила куратор ископаемых позвоночных в Музее естественной истории Университета Колорадо и профессор кафедры геологических наук Джелин Эберле.

В издании отметили, что во время позднего мелового периода на планете жили динозавры, среди которых тираннозавры и рогатые предки трицератопсов. По сравнению с этими гигантами, существо, которое недавно открыли исследователи, было относительно небольшим. Однако ученые считают, что для млекопитающих того времени Heleocola piceanus было очень большим.

Исследователи добавили, что до падения астероида 66 млн лет назад млекопитающие были небольшими и похожими на нынешних мышей или крыс. Однако Heleocola piceanus был несколько больше и весил всего примерно 2 килограмма.

Это существо, скорее всего, питалось растениями, насекомыми и мелкими животными.

Археологические находки - последние новости

Как писал УНИАН, в Норвегии были обнаружены скелетные останки, принадлежащие воину средневековой саги, которая была написана более 800 лет назад. Первый раз ученые нашли кости в колодце норвежского замка Сверресборг в 1938 году, однако тогда им удалось провести лишь визуальный анализ.

Также сообщалось, что археологи обнаружили в Иордании загадочную гробницу, которая пролежала неподвижно две тысячи лет. В частности в гробнице находились останки 12 древних скелетов и чаша, напоминающая Святой Грааль.

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