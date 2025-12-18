По оптимистическому сценарию строительство могут начать уже в 2030 году.

Идея о прямом наземном маршруте из Европы в Африку давно тешит мысль. Однако на пути стоят инженерные вызовы, которые до сих пор казались непреодолимыми. Но теперь ученые говорят, что при современных технологиях уже возможно построить тоннель под Гибралтарским проливом, соединив Марокко с Испанией.

Как пишет The Olive Press, исследование, проведенное немецкими специалистами по заказу испанского правительства, подтвердило возможность прокладки железнодорожного тоннеля под проливом при современном уровне технологий. Теперь испанские власти поручили специалистам разработать план проекта до конца следующего года, чтобы уже в 2027 году правительство могло одобрить этот проект.

Издание отмечает, что идея строительства тоннеля в Африку обсуждается в Испании с 1970-х годов. Периодически ее берут на вооружение испанские политики во время предвыборных кампаний, ее даже включали в правительственные программы, но до сих пор никаких конкретных шагов не было сделано.

При прокладке тоннеля под 14-километровым Габралтарским проливом хотят повторить схему "Евротоннеля", соединяющего Британию с Францией под Ла-Маншем. По замыслу, это должен быть двойной тоннель, где каждая ветка будет работать только в одном направлении.

Точки входа и выхода из тоннеля будут находиться в Пунта-Палома, провинция Кадис, и на мысе Малабата вблизи Танжера. Таким образом тоннель будет пролегать не в самой узкой части пролива, а к западу от нее. Общая длина тоннеля составит около 42 километров, из которых почти 28 километров будет пролегать под водой, а максимальная глубина превысит 470 метров, что глубже, чем Евротоннель.

По оценкам, перевозка пассажиров и грузов по такому тоннелю займет всего около тридцати минут.

Если проект будет одобрен, подготовительные работы на земле могут начаться уже в 2030 году, а основной этап строительства придется на период с 2035 до 2040 года, хотя эти даты являются предварительными.

Оценочная стоимость проекта составляет не менее 15 миллиардов евро, из которых 8,5-9 миллиардов евро профинансирует Испания, а остальное - Марокко.

Другие мегапроекты в Европе

Как писал УНИАН, ранее правительство Италии начало изучать возможность строительства моста через Мессинский пролив между Сицилией и материковой частью страны. Идея такого моста обсуждается еще с античных времен, но ни разу не была реализована; последний раз ее фактически заморозили в 2013 году из-за политики жесткой экономии.

После прихода к власти в 2023 году правительства Джорджии Мелони проект возродили. Речь идет о строительстве подвесного моста длиной 3,6 км между Мессиной и регионом Калабрия стоимостью 13,5 млрд евро. При оптимистическом сценарии завершить строительство могут в 2032 году.

