В одном из мест Тихий океан выше Атлантического: как этакое может быть

В действительности поверхность океана далеко не плоская - и речь идёт не только о волнах и приливах.

Вопреки распространенному мнению, Тихий океан расположен на более высоком уровне, чем Атлантический. Разница может меняться в зависимости от различных океанических и атмосферных условий, но, по данным NASA, Тихий океан обычно примерно на 20 сантиметров выше Атлантического. Об этом пишет IFLScience.

"Это объясняется тем, что воды Тихого океана теплее, преснее и менее плотные - факторы, которые могут вызывать изменение объема воды. Океанские течения, преобладающие ветры и приливные силы также могут толкать воду к континентальным окраинам, заставляя её "накапливаться" в определенных регионах. Кроме того, гравитационное притяжение континентов, островов и даже подводных гор незаметно влияет на поверхность океана", - сказано в статье.

Отмечается, что в действительности поверхность океана далеко не плоская - и речь идёт не только о волнах и приливах. Уровень моря местами колеблется на целых 3 метра из-за сложного сочетания температуры, солености, циркуляции и гравитации.

Видео дня

Сложности строительства Панамского канала

Интересно, что эта неравномерность уровня моря была одним из спорных моментов, поднятых во время планирования Панамского канала, но в конечном итоге оказалась незначительной проблемой. Гораздо более сложной задачей были пересеченная местность, густые джунгли и кишащие болезнями болота, расположенные на Панамском перешейке. Эти серьёзные географические и экологические проблемы во многом стали причиной провала французской попытки строительства канала в период с 1881 по 1889 год. В статье сказано:

"Проект возглавлял Фердинанд де Лессепс, французский дипломат и идейный вдохновитель успешного строительства Суэцкого канала в Египте. Ожидая аналогичных трудностей при строительстве Панамского канала, они первоначально стремились построить канал на уровне моря без шлюзов, но они глубоко ошиблись".

В отличие от плоских песков Суэца, Панама представляла собой суровое сочетание нестабильного и гористого рельефа. Проложить прямую реку через Панаму было невозможно; инженерам пришлось выкопать огромные объемы земли, построить сложные дренажные системы и в конечном итоге разработать способ преодоления горного рельефа с помощью плотин и шлюзов.

"Французы не осознавали масштабность и сложность этого проекта. Это было похоже на соединение двух разных миров", - сказал Дж. Дэвид Роджерс, профессор геологической инженерии в Университете науки и технологий.

Интересно, что проект в конечном итоге был заброшен, поскольку рабочие постоянно погибали от вспышек тропических болезней, таких как желтая лихорадка и малярия, а непреодолимые инженерные трудности постоянно доставляли головную боль.

В последующие десятилетия США стали играть важную роль на мировой арене и увидели огромные возможности. К 1904 году они взяли на себя инициативу и возобновили проект по строительству судоходного маршрута через Америку.

В основе всего этого лежит сложная система шлюзов, которая поднимает корабли на озеро Гатун примерно на 26 метров над уровнем моря. За ними закрываются ворота, и корабли проходят через внутреннюю часть страны, после чего спускаются обратно на другую сторону с помощью пресной воды, подаваемой самотеком.

Другие интересные новости о Земле

Древний город Джубба, расположенный в затопленной котловине пустыни Нафуд в Саудовской Аравии, процветает там, где когда-то правила вода. Окруженный высокими дюнами и палящей жарой, этот отдаленный поселок выделяется на спутниковых снимках как лоскутное одеяло из ярких зеленых кругов, свидетельствующее об удивительной сельскохозяйственной жизни, питаемой скрытыми грунтовыми водами.

Вас также могут заинтересовать новости: