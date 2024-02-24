Люди, которые заботятся о своем здоровье, следят з своим питанием и ограничивают потребление сладкого.

Сахар очень приятен на вкус и служит быстрым источником энергии. Однако многие люди стали более внимательно относиться к тому, что едят, в том числе и к количеству сахара.

Популярные диеты рассказывают о пользе отказа от сахара и углеводов, но не все сахара одинаковы. Многие продукты содержат натуральный сахар. Например, фрукты содержат фруктозу, а молочные продукты - лактозу. Добавленные сахара добавляются в продукты либо в процессе обработки, либо в процессе приготовления - например, при добавлении меда в кашу.

Издание Health пишет, что употребление слишком большого количества сахара связано с такими заболеваниями, как диабет второго типа, болезни сердца и кариес.

Видео дня

Сколько сахара в день можно есть

Не существует установленных рекомендаций по количеству естественных сахаров, которые можно употреблять в пищу, но есть рекомендации по количеству добавленных сахаров.

Американская ассоциация сердца (AHA) советует взрослым ограничивать количество добавленных сахаров не более чем до 6% от общего количества калорий в день. Это 6-9 чайных ложек, или около 30 граммов сахара, для рациона в 2000 калорий.

Для детей рекомендации ниже. По данным Американской академии педиатрии, младенцы до 2 лет не должны употреблять никаких добавленных сахаров. Подростки и дети старше 2 лет должны потреблять не более 6 чайных ложек (25 граммов) в день.

Натуральный и добавленный (столовый) сахар

Организм перерабатывает все виды сахара одинаково, за некоторыми исключениями. Углеводы, содержащиеся в цельных продуктах, таких как фрукты, овощи, бобы и цельное зерно, содержат различные виды крахмала, включая сложные углеводы и клетчатку. Столовый сахар и другие подсластители - это простые углеводы.

Сложные углеводы содержат три или более видов сахара, а также различные питательные вещества, такие как клетчатка. В результате они усваиваются медленнее, что предотвращает скачки уровня глюкозы в крови. А вот простые углеводы усваиваться очень быстро и могу привести к скачкам глюкозы в крови.

Чем опасен сахара для здоровья

Избыточное потребление сахара может привести к избыточному потреблению калорий, что может вызвать увеличение веса. Избыток жира в организме связан со многими заболеваниями, в том числе:

высокое кровяное давление;

сердечные заболевания;

апноэ во сне;

остеоартрит;

хроническая боль;

рак;

кариес;

диабет 2-го типа;

неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП)

Продукты с высоким содержанием сахара

безалкогольные и фруктовые напитки, спортивные напитки, кофе и чай;

конфеты, десерты и другие сладкие закуски;

сэндвичи;

сухие завтраки и батончики;

любой йогурт с добавками.

Ранее УНИАН писал, что названы самые полезные фрукты для здоровья.

Вас также могут заинтересовать новости: