Все больше данных свидетельствуют о том, что на самом деле здоровая диета гораздо проще.

Диетологи опровергли 5 популярных "правил" о питании - от опасности позднего приема пищи до пользы "натурального" сахара, пишет Daily Mail.

Отмечается, что опровергнутое - лишь малая часть из тех мифов, которыми нас "кормили" на протяжении многих лет, заставляя поверить, что они являются ключом к оптимальному здоровью.

Все больше данных свидетельствуют о том, что на самом деле здоровая диета гораздо проще: она состоит из баланса всех групп продуктов питания, с небольшим количеством сахара и вредных продуктов и с большим количеством фруктов и овощей.

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Врачи-диетологи выявили наиболее распространенные убеждения о диете, которые являются совершенно ложными:

"Натуральный" сахар полезнее столового. Мед и кленовый сироп могут обладать антиоксидантными, противомикробными и противовоспалительными свойствами. Но как именно это влияет на наше здоровье, остается неизвестным. Однако было доказано, что "натуральные" сахара имеют ту же калорийность, что и столовый, и практически идентично влияют на нашу кровь. Диетолог Алисса Пачеко отметила, что тело переваривает и рассматривает все эти продукты как сахар. Чрезмерное потребление сахара в любом виде вредно и может повысить риск увеличения веса, что приводит к диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям, раку, нарушениям обмена веществ, депрессии и когнитивным нарушениям.

Морская соль обладает "целительными" свойствами. Морская соль, гималайская соль и поваренная соль в конечном итоге представляют собой соль, содержащую примерно 40% натрия, соединения, влияющего на кровяное давление. Морская соль подвергается минимальной обработке и может содержать небольшое количество магния, кальция и калия. С другой стороны, поваренная соль обрабатывается для удаления примесей и обычно содержит йод для здоровья щитовидной железы. Но пока ваша диета хорошо сбалансирована, нет необходимости получать минералы из морской соли, отмечают диетологи.

Ешьте не больше двух яиц в день. Еще одно ошибочное мнение заключается в том, что яйца вредны для здоровья и повышают уровень холестерина. Но ученые заявили, что связи нет. Исследования показывают, что холестерин в яйцах, по-видимому, не повышает его уровень в крови. В исследовании 2020 года группа из США, возглавляемая исследователем из Гарварда, не обнаружила связи между потреблением яиц и риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Ничего не ешьте после 18:00. Как отметила диетолог Кэти Шиммельпфеннинг, в нашем организме нет внутренних часов, которые кричат клеткам: "Сейчас 18:00". По ее словам, энергия остается энергией, независимо от того, когда она потребляется. Например, людям, которые тренируются в конце дня, нужно что-нибудь съесть после тренировки для восстановления и роста мышц. И людям, работающим в ночную смену, придется есть, пока они бодрствуют. Исследования показали, что не то, когда вы едите, потенциально приводит к увеличению веса, а то, что вы едите.

Пропускайте завтрак и пейте кофе, чтобы избежать ожирения. Большинство из нас полагаются на утренний кофе. Но это не заменитель еды и не заменитель завтрака. Хотя чашка кофе может быть богата антиоксидантами, она содержит всего около пяти калорий и не содержит белков, жиров и углеводов. Диетолог Патрисия Колеса объяснила, что кофе содержат белки и жиры из молока, но он не сделает вас сытыми и энергичными, как обычный завтрак. Диетологи также предупреждают, что кофе кислый и поэтому вреден для желудка натощак.

Напомним, ранее невролог назвал 5 специй, которые следует добавлять в свой кофе каждый день.

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