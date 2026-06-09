В чём разница между яйцами с белой и коричневой скорлупой: популярные мифы развенчаны

В Великобритании даже заявили, что углеродный след у белых яиц якобы меньше, чем у коричневых.

Многие потребители считают, что коричневые яйца полезнее белых, а насыщенный оранжевый желток является признаком более высокого качества продукта. Однако эксперты отмечают, что эти представления не соответствуют действительности. Тема вновь оказалась в центре внимания после того, как британская сеть супермаркетов Sainsbury's объявила об отказе от продажи коричневых яиц в пользу белых. Компания объяснила свое решение экологическими соображениями, пишет Mirror.

Согласно собственным исследованиям Sainsbury's, углеродный след у белых яиц примерно на 12,7% меньше, чем у коричневых. Как поясняется, это связано с тем, что курам, несущим белые яйца, требуется меньше корма для производства того же количества яиц, что снижает объем ресурсов, необходимых во всей цепочке поставок.

Отмечается, что производство кормов составляет от 50% до 60% экологического воздействия, связанного с производством яиц. Ежегодно в Великобритании потребляется примерно 14,5 миллиарда яиц, что сопровождается выбросами около 4,35 миллиона тонн углекислого газа.

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Если бы вся отрасль смогла достичь такого же сокращения выбросов на 12,7%, о котором говорит Sainsbury's, ежегодные выбросы могли бы уменьшиться более чем на 550 тысяч тонн CO₂. Это примерно равнозначно удалению с британских дорог почти 300 тысяч автомобилей.

Есть ли разница в качестве яиц

Как сообщило издание, на протяжении большей части ХХ века в Великобритании стандартом были белые яйца. Однако в 1970-х годах коричневые яйца стали популярными среди британского среднего класса и впоследствии начали доминировать на рынке.

"Сегодня большинство яиц, продаваемых в стране, имеют коричневую скорлупу. Многие люди считают, что чем темнее яйцо и чем более оранжевый у него желток, тем выше его качество. На самом деле между яйцами разных цветов почти нет разницы, а решение Sainsbury's скорее выглядит как удачный маркетинговый ход", – говорится в статье.

В частности, блогер Санна Ван Кампен, известная в TikTok под ником @tonichealth, заявила в своем видео, что ярко-оранжевый цвет желтка не является признаком высокого качества, а зависит от того, чем кормили кур.

"Причина, по которой ваши желтки такие темные и оранжевые, заключается в том, что кур кормят бархатцами и паприкой", – отметила Санна.

Это подтвердило и исследование 2024 года, опубликованное в Национальной медицинской библиотеке США. Ученые обнаружили, "что паприка улучшает цвет яичных желтков и по-разному влияет на уровень холестерина в крови кур".

В издании подчеркнули, что оттенок желтка в первую очередь определяют пигменты, которые называются каротиноидами. Они естественным образом содержатся в таких продуктах, как кукуруза, бархатцы, перец и морковь.

От чего зависит цвет скорлупы

Между тем цвет яичной скорлупы зависит от породы курицы. Как правило, белые куры несут белые яйца, а коричневые куры – коричневые. По данным организации British Lion Eggs, между яйцами с белой и коричневой скорлупой нет никакой разницы в питательной ценности.

Таким образом, ни цвет скорлупы, ни цвет желтка не свидетельствуют о том, насколько здоровой была курица или получится ли из такого яйца лучший омлет. Единственное, что на самом деле демонстрирует эта история, – то, что продажа белых яиц значительно выгоднее для крупной сети супермаркетов, такой как Sainsbury's. И, возможно, несколько лучше для окружающей среды, говорится в статье.

Ранее УНИАН писал о том, почему мы не едим индюшиные яйца. Отмечалось, что они вполне пригодны к употреблению, однако недоступны потребителям, поскольку не попадают на рынок. Причина в том, что для фермеров индюшиные яйца просто нерентабельны.

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