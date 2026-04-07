Секрет 'невидимости' авианосца: почему гиганта USS Abraham Lincoln окрашивают именно в этот цвет

Военные раскрыли тактический трюк, который защищает огромный корабль от вражеских глаз и коррозии.

Авианосец USS Abraham Lincoln длиной 333 метра скрывает свои истинные масштабы благодаря особому цвету, пишет WION.

Речь идет о цвете Haze Gray (туманно-серый), этот специфический оттенок стал абсолютным стандартом для всех надводных судов ВМС США.

Известно, что основная тактическая причина выбора такой окраски – "очень эффективный визуальный камуфляж". Специальная краска позволяет стальному гиганту буквально растворяться на фоне горизонта, сливаясь с густыми облаками, туманом и морскими брызгами.

Несмотря на эру современных радаров, человеческий глаз все еще остается фактором риска. По имеющимся данным, матовая серая краска существенно задерживает момент, когда наблюдатель может распознать цель. Это значительно затрудняет обнаружение военного корабля через перископ подводной лодки или самолета.

Интересно, что раньше флот использовал яркий камуфляж с геометрическими узорами. Однако как отмечается в материале, "улучшение оптического прицеливания сделало старый цвет dazzle устаревшим", и однотонный серый оказался гораздо надежнее. Кроме того, такое покрытие – это "защита от ржавчины весом 100 000 тонн", которая спасает стальной корпус от агрессивной соли.

Нанесение краски на тысячи квадратных метров – это титанический труд. Этот цвет стал частью культуры моряков, у которых даже есть девиз: Haze gray and Underway. На мачтах при этом используют более темный оттенок, чтобы "полностью скрыть выхлопную сажу".

