Зачем авианосцу USS Abraham Lincoln целых 5000 человек экипажа: объяснения экспертов

По сути, речь идет о небольшом плавучем городе со своей бытовой и коммунальной инфраструктурой.

Американский авианосец USS Abraham Lincoln, который сейчас задействован в военной операции против Ирана, нуждается почти в 5 тысячах членов экипажа. И это действительно необходимый минимум для функционирования корабля, пишет WioNews.

Как пишет автор публикации, основу экипажа составляет так называемая корабельная команда численностью более 3 200 человек. Они отвечают за навигацию, техническое обслуживание и инженерные системы судна.

Особую роль играют инженеры, обслуживающие два ядерных реактора типа A4W. По данным издания, эти специалисты контролируют работу турбин, генерирующих огромную мощность и позволяющих кораблю годами обходиться без дозаправки.

Значительных усилий требует и обеспечение повседневных нужд экипажа. Ежедневно на борту готовят десятки тысяч порций еды для тысяч людей, а специальные установки производят сотни тысяч галлонов пресной воды. Она используется не только для питья и санитарных нужд, но и для охлаждения реакторов. И все это кто-то должен делать.

Поскольку авианосец несет на борту авиагруппу из около 90 самолетов и вертолетов, требуется большое количество людей, занимающихся именно палубной авиацией. В целом речь идет примерно о 1 500 специалистах, среди которых не только пилоты, но и много вспомогательного персонала – техники и специалисты по вооружению. Они обеспечивают полную боевую готовность самолетов и вертолетов во время морских миссий.

Полетная палуба авианосца также остается одной из самых опасных зон: сотни членов экипажа координируют взлеты и посадки десятков летательных аппаратов в сложных условиях открытого моря.

В то же время авианосец выполняет функции флагмана ударной авианосной группы. То есть часть экипажа на самом деле занята не обслуживанием самого авианосца, а планированием действий всех кораблей группы. На борту USS Abraham Lincoln круглосуточно работают аналитики и военные планировщики. Они обрабатывают данные в реальном времени и управляют боевыми операциями или просто миссиями патрулирования.

