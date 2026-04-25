Ученые установили, что сочетание этих двух фруктов улучшает здоровье сердца

Согласно новому исследованию, употребление одного авокадо и одной чашки манго ежедневно может улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы. Как пишет verywellhealth.com, исследователи утверждают, что сочетание авокадо и манго может улучшить способность кровеносных сосудов расширяться в ответ на кровоток, что является важным показателем здоровья сердца.

В ходе исследования было установлено, что у взрослых с преддиабетом, которые ежедневно в течение восьми недель употребляли один авокадо и одну чашку манго, наблюдалось умеренное улучшение эндотелиальной функции, которая показывает, насколько хорошо кровеносные сосуды расширяются в ответ на кровоток.

У участников, которые употребляли сочетание манго и авокадо, наблюдалось увеличение вазодилатации, опосредованной потоком крови, примерно на 1%, что является показателем того, насколько хорошо кровеносные сосуды расслабляются и расширяются.

При этом, по оценкам, каждое увеличение вазодилатации, опосредованной кровотоком, на 1% приводит к снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний на 8%, говорит диетолог Мэтью Дж. Лэндри.

Как манго и авокадо могут поддерживать здоровье сердца

Манго и авокадо содержат витамины и питательные вещества, необходимые вашему организму для нормального функционирования, включая пищевые волокна, калий, фитохимические вещества, витамин С и мононенасыщенные жиры.

Как говорит Лэндри, они связаны со снижением окислительного стресса и улучшением функции эндотелия. Эти питательные вещества также могут позволить кровеносным сосудам вырабатывать больше оксида азота, молекулы, которая сигнализирует кровеносным сосудам о расслаблении и расширении, улучшая кровоток.

При этом диетолог Стефани Джонсон указывает, что, согласно исследованию, при совместном употреблении этих фруктов потенциально улучшается здоровье сердечно-сосудистой системы, в частности, диастолическое артериальное давление. Это можно объяснить несколькими факторами, включая снижение окислительного стресса, уменьшение воспаления, улучшение функции кровеносных сосудов или улучшение метаболизма жиров, добавила она.

В то же время неясно, нужно ли употреблять эти фрукты вместе в течение определенного промежутка времени или же их просто нужно включать в рацион в течение дня.

Также стоит отметить, что само исследование финансировалось Советом по авокадо сорта Хасс и Национальным советом по манго. Размер выборки также был небольшим.

Ранее диетолог назвала недорогую, но столь же полезную альтернативу авокадо. Это - бобы.

