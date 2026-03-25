Хороши для картинки: эксперт о появлении экзоскелетов в Силах обороны

Возможно, в будущем в Украине также появятся костюмы, способные поддерживать человека во всех направлениях, отметил Жирохов.

В Силах обороны Украины появились первые экзоскелеты, однако пока это скорее "экзотика", а не постоянное средство поддержки украинских военных. Такое мнение в эфире Radio NV высказал военный эксперт Михаил Жирохов.

"Стоит вспомнить, что 3–4 года назад дроны тоже были экзотикой. И даже наш тогдашний министр обороны называл их свадебными дронами, что они могут снимать только свадьбы или какие-то другие подобные события. Что касается экзоскелетов – они сейчас хороши для картинки, для такой технологической войны, но это экзотика". - говорит он.

По его мнению, на фронте таких экзоскелетов всего несколько штук, и их "просто сейчас раскручивают".

"Но развитие технологий идет настолько быстро, что, возможно, через год-два мы увидим не только экзоскелет, но и костюм, который будет поддерживать человека во всех направлениях. Как мы видели в фантастических фильмах 90-х годов", – сказал Жирохов.

Экзоскелеты в Силах обороны: что известно

Ранее о появлении первых экзоскелетов в Силах обороны сообщили в 7-м корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск (ДШВ). По их словам, первые такие образцы уже поступили в подразделения, которые используют их, в частности, на боевых позициях.

Business Insider отмечает, что такие костюмы предназначены для облегчения физических нагрузок. Разработка, в частности, должна уменьшить нагрузку на мышцы ног на 30 процентов, помогая военным двигаться со скоростью до 20 километров в час на протяжении примерно 17 километров.

Вас также могут заинтересовать новости: