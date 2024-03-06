Ученые заявляют, что наша планета находится на пороге сильнейшего обесцвечивания кораллов в истории.

Мир находится на пороге четвертого массового обесцвечивания кораллов, в результате которого могут погибнуть широкие полосы тропических рифов. Под угрозой, в том числе, Большого Барьерный риф в Австралии, пишет Reuters.

Как сообщается, морские биологи находятся в состоянии повышенной готовности после нескольких месяцев рекордного нагрева океана, вызванного изменением климата и явлением Эль-Ниньо.

"Похоже, что в этом году все Южное полушарие, вероятно, обесцветится. Мы буквально находимся на пороге худшего события обесцвечивания в истории планеты", - заявил эколог Дерек Манцелло, координатор службы наблюдения за коралловыми рифами.

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Почему обесцвечииваются кораллы

Обесцвечивание кораллов, вызванное тепловым стрессом, происходит, когда кораллы вытесняют красочные водоросли, живущие в их тканях. Без этих полезных водорослей кораллы становятся бледными и уязвимыми для голода и болезней.

Обесцвечивание кораллов может иметь разрушительные последствия для экосистемы океана, а также для экономики, основанной на рыболовстве и туризме, которая зависит от здоровых, красочных рифов, привлекающих аквалангистов и любителей подводного плавания.

Гибель кораллов - что важно знать

Последнее глобальное массовое обесцвечивание кораллов проходило с 2014 по 2017 год. За это время Большой Барьерный риф потерял почти треть своих кораллов. Предварительные результаты показывают, что около 15% рифов мира стали свидетелями крупной гибели кораллов в результате этого события. Этот год обещает быть еще хуже.

После прошлогоднего лета в Северном полушарии в Карибском бассейне было зафиксировано самое сильное за всю историю обесцвечивание кораллов.

Предыдущие глобальные события обесцвечивания произошли в 2010 и 1998 годах.

Обесцвечивание кораллов часто связано с естественным климатическим явлением Эль-Ниньо, которое приводит к потеплению океанских вод.

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