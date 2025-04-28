Девушка начала убегать, потеряла равновесие и упала в воду с большой высоты.

В Румынии девушка из Яссов погибла, утонув в озере Фрумоаса, когда убегала от медведя. Как пишет Digi24, трагедия произошла в уезде Харгита с 18-летней жительницей уезда Яссы.

По предварительной информации правоохранителей, девушка находилась в лесу возле указанного озера вместе с друзьями. Во время отдыха группа молодежи увидела медведя, который внезапно появился неподалеку. Люди испугались, потому что несчастные случаи из-за диких животных здесь уже случались.

"Девушка, убегая, потеряла равновесие и упала в глубокую воду с высоты. На место происшествия прибыли два экипажа пожарных из отряда Мьеркуря-Чук, оснащенные автомобилем для быстрого реагирования и грузовиком с лодкой. Также быстро прибыл медицинский экипаж уездной службы скорой помощи Мьеркуря-Чук", - говорится в статье.

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Пострадавшую достали из воды с помощью лодки и доставили на берег, где медики начали реанимационные мероприятия. Однако, несмотря на усилия врачей, спасти девушку не удалось. Сейчас полиция проводит расследование, чтобы установить обстоятельства инцидента.

В Румынии на горном маршруте медведь убил 19-летнюю туристку

Как писал УНИАН, в прошлом году для контроля популяции бурых медведей власти Румынии более чем вдвое увеличили допустимое ежегодное количество законных убийств этих животных. Соответствующее решение парламента принято после очередного смертельного нападения на человека.

Отмечается, что на 19-летнюю туристку набросился медведь на популярной тропе в горах Бучеджь (уезд Прахова) в центральной Румынии. Тогда спасателям позвонили парень и девушка, которые успели сообщить, что их преследовал медведь. Говорилось, что медведь схватил девушку за ногу потянул за собой, стянул с тропы и швырнул на 120 метров в долину.

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