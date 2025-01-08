Опытный туристы сумел выжить благодаря воде из ручьев, ягодам и найденным злаковым батончикам.

В Австралии нашли живым 23-летнего туриста Хади Назари, пропавшего почти две недели назад в горах Нового Южного Уэльса.

Как пишет Sky News со ссылкой на данные местно полиции, парня обнаружили 8 января 2025 года около Голубого озера в национальном парке Косцюшко после 13-дневных поисков с участием более 300 человек.

При этом инспектор полиции Нового Южного Уэльса Джош Бродфут сообщил журналистам, что опытный турист был доставлен в больницу "без серьезных травм" и находится "в очень хорошем расположении духа".

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Он добавил, что Назари выжил, поскольку он пил воду из ручьев и собирал ягоды. Также туристу помогли выжить два злаковых батончика, которые он "нашел в хижине", пока блуждал по парку.

Отмечается, что парень исчез 26 декабря 2024 года, когда он решил отделиться от своей туристической группы, чтобы прогуляться самостоятельно. Когда он не вернулся, его друзья забили тревогу.

"Это невероятный результат, после 13 долгих дней его нашли. Мы никогда не теряли надежды найти его, и мы рады, что можем вернуть его в целости и сохранности его семье", – заявил инспектор Бродфут.

Как сообщал УНИАН, ранее туристка выжила в австралийской глуши благодаря бутылке вина.

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